Витренко пообещал одну платежку за газ

Министерство энергетики, в ответ на запрос многих потребителей, работает над переходом на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифа в других регионах.
Об этом сообщил в Facebook и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
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«Прежде всего мы будем фокусироваться на защите уязвимого потребителя. Чтобы была честная конкуренция, чтобы не допускать злоупотребления на рынке, особенно со стороны монополистов. Чтобы были справедливые и понятные тарифы. И чтобы государство было уверено, что те, кто нуждается в государственной помощи, ее получают. Как через субсидии, так и гранты на энергоэффективность», — написал он.
По его словам, государство будет предоставлять сервис потребителям. В частности за счет максимальной диджитализации. Государство будет помогать людям легко сравнивать цены и менять поставщиков, чтобы меньше платить. Например, для этого может использоваться приложение Дія и даже «бот».
Ранее, в январе 2021 года, и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью говорил, что снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр состоится только в феврале, соответственно, платежки с такой ценой украинцы получат в марте.
Он объяснил, что нет юридического механизма, чтобы снизить платежки задним числом, чтобы снизить цены на газ уже в текущем месяце. При этом, по его словам, объективно цена на газ в 6,99 грн за кубометр могла быть уже в январе.
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