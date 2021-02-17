Витренко пообещал одну платежку за газ

Министерство энергетики, в ответ на запрос многих потребителей, работает над переходом на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифа в других регионах.

Об этом сообщил в Facebook и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

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«Прежде всего мы будем фокусироваться на защите уязвимого потребителя. Чтобы была честная конкуренция, чтобы не допускать злоупотребления на рынке, особенно со стороны монополистов. Чтобы были справедливые и понятные тарифы. И чтобы государство было уверено, что те, кто нуждается в государственной помощи, ее получают. Как через субсидии, так и гранты на энергоэффективность», — написал он.

По его словам, государство будет предоставлять сервис потребителям. В частности за счет максимальной диджитализации. Государство будет помогать людям легко сравнивать цены и менять поставщиков, чтобы меньше платить. Например, для этого может использоваться приложение Дія и даже «бот».

Ранее, в январе 2021 года, и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью говорил, что снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр состоится только в феврале, соответственно, платежки с такой ценой украинцы получат в марте.

Он объяснил, что нет юридического механизма, чтобы снизить платежки задним числом, чтобы снизить цены на газ уже в текущем месяце. При этом, по его словам, объективно цена на газ в 6,99 грн за кубометр могла быть уже в январе.

Справка Finance.ua:

Напомним, в феврале 2020 года Гончарук, который был премьер-министром, объяснил, почему украинцы получают две платежки за газ. Он сказал, что украинцы получили две отдельные платежки в январе — за газ, и его транспортировку, при этом совокупная сумма в платежках была меньше, чем прошлогодняя. Объяснение — несмотря на разделение тарифа на 2 части, совокупная стоимость двух платежек на газ и за транспортировку, поступивших в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке.

Зеленского просили отменить вторую платежку за газ. Соответствующая петиция под номером № 22/83 148-ЕП зарегистрирована на сайте главы государства. В петиции сказано, что украинцы за свой счет проводили газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения.

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