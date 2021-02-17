В Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19

Первая партия вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 прибыла в международный аэропорт «Борисполь».

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Грузовой самолет рейсом TK6289 Стамбул — Киев авиакомпании Turkish Cargo сел в аэропорту в Украине в 11:07. Вакцина летела из Индии, с остановкой в ​​Стамбуле. 21 февраля 2021 г. министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Ранее в пресс-службе аэропорта «Борисполь» рассказали, что самолет — грузовой, поэтому он обслуживается «в режимной зоне аэропорта — не в зоне общего доступа».

«Контролируется весь периметр, как обычно. Широкая общественность не имеет доступа», — добавили в пресс-службе.

Накануне в Офисе Президента сообщили, что первая партия вакцины от COVID-19 — производства Oxford/AstraZeneca — ожидается в Украине утром во вторник, 23 февраля.

22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19, которая производится в Индии.

21 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украину едут 500 000 доз вакцины AstraZeneca от COVID-19. Так, Степанов 19 февраля вылетел на переговоры по вакцинам в Институт сыворотки Индии.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Украине разработали четкий план, позволяющий сразу после прибытия вакцины против COVID-19 развозить ее в областные склады 11 транспортными средствами одновременно.

Первыми ее должны получить семь регионов: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и город Киев.