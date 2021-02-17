COVID-вакцинация: Нацслужба здоровья заложила на год 1,4 миллиарда

На кампанию вакцинации украинцев от коронавируса Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) заложила 1,4 млрд гривен.
Сумма может быть увеличена, рассказал и. о. главы НСЗУ Андрей Виленский в интервью ЮНИСЕФ-Украина.
“Предварительно мы закладывали расчет на эту кампанию в этом году 1 млрд 400 млн. Эта сумма может быть увеличена в соответствии с тем, сколько будет вакцин и сколько будет сделано прививок. В первую очередь мы платим восемь тысяч гривен за готовность медучреждения (к вакцинации. – Ред.), чтобы оно смогло приобрести средства индивидуальной защиты, а также топливо, если это мобильная команда. После этого мы платим за каждую полученную дозу 25 гривен за первую дозу, 60 гривен за вторую, таким образом стимулируя именно вторую прививку” , – рассказал Виленский.
Он также отметил, что все сведения о сделанных прививках будут регистрироваться в электронной системе здравоохранения.
Команды по вакцинации будут состоять из мобильных бригад и медиков, работающих на стационарных пунктах вакцинации.
Договор с НСЗУ на проведение COVID-вакцинации заключает медучреждение, которое есть в перечне руководителя работ по ликвидации последствий распространения коронавируса. Как подчеркнул Виленский, сейчас в этом перечне 25 медицинских учреждений.
Всего же, по информации Минздрава, на всех этапах вакцинации в Украине планируют создать 600 мобильных бригад.
Виленский добавил, что НСЗУ выдвигает к медучреждениям, задействованным в вакцинации, ряд требований. Например, команда должна состоять из одного врача и двух медсестер или медбратьев, иметь средства защиты и возможность безопасно утилизировать упаковку от COVID-препаратов.
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