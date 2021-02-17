В Минздраве рассказали, как записаться на вакцинацию от коронавируса

Запись на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих будет открыта с 1 марта и будет происходить через приложение «Дія», портал «Дія» и контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

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«Минздрав совместно с Минцифры увеличили количество услуг, которые может получить гражданин в своем смартфоне или с компьютера, не выходя из дома. Мы создали услугу — запись в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19, который будет доступен в приложении и на портале „Дія“. Это очень важно и касается украинцев, желающих записаться в очередь (на вакцинацию), в возрасте от 18 до 59 лет. Идея заключается в следующем: каждый желающий с 1 марта сможет попасть в этот список и сделать это можно будет на портале „Дія“, приложение „Дія“ и с помощью контактного центра», — пояснил Кучер.

Замминистра напомнил, что в соответствии с дорожной картой вакцинации от COVID-19 предусмотрена следующая последовательность вакцинации:

на первом этапе будут вакцинировать медработников больниц, которые работают с больными COVID -19, постояльцев заведений для престарелых, военнослужащих в зоне проведения ООС ;

-19, постояльцев заведений для престарелых, военнослужащих в зоне проведения ; на втором этапе — медработников, людей 80+ и социальных работников;

на третьем этапе — людей в возрасте от 65 лет, работников критически важных структур, государственной безопасности, работники сферы образования;

на четвертом этапе — людей от 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, лиц, работающих и отбывающих наказание в местах лишения свободы.

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Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанные группы вакцинации, могут вакцинироваться на 5-м этапе.

«Когда согласно дорожной карте по вакцинации наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав соответствующий ближайший пункт, дату и время визита», — сказал Кучер.

Кучер добавил, что сейчас идет подготовка контакт-центра к приему обращений граждан по поводу записи на вакцинацию, в частности тестируются некоторые внутренние процессы.

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