Пенсии в Украине могут сократиться в 1,5 раза — Минсоцполитики

В Украине без введения обязательных накопительных пенсий (будут существовать параллельно с действующими) размер пенсий сократится в полтора раза с 18 до 28,7% от зарплаты уже в 2055 году.

Об этом на Пенсионном форуме заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Таким показателям есть объяснение: взносы платят 13,2 млн работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров», — отметила Лазебная. По ее словам, детенизация рынка труда и зарплат не произошла, Пенсионный фонд не наполнился средствами, чтобы повысить пенсии.

При этом, по мнению главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимура Хромаева, размер пенсий к 2030 году сократится в 1,5 раза из-за усугубления демографического кризиса.

«Никто не может гарантировать, что пенсия первого уровня (действующая выплата. — Ред.) из-за демографии не будет уменьшаться. Потому что она зависит от того, сколько работающих граждан отчисляют на пенсии, на покрытие расходов пенсионеров. А количество пенсионеров у нас растет, поэтому пенсия первого уровня будет уменьшаться», — заявил финансист.

Справка Finance.ua:

В Украине в апреле пенсионный возраст для женщин повысят с 59,5 до 60 лет. Это станет завершающим этапом реформы, которую утвердили еще 10 лет назад. При этом, чтобы увеличить поступления в Пенсионный фонд, можно обойтись и без повышения требований к возрасту.

По состоянию на начало февраля 7,62 млн пенсионеров получают пенсии в банках. Среди лидеров — ПриватБанк, затем идет Ощадбанк, и на третьем месте Райффайзен Банк Аваль.

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