ВОЗ обещает компенсации за побочные эффекты от вакцины против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила программу компенсации вреда здоровью, причиненного вакцинацией от COVID-19 для людей в 92 странах с низким и средним уровнем дохода — участниках программы COVAX. Чтобы получить компенсацию, не нужно будет обращаться в суд.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ, передает сайт «Сегодня».

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Среди 92 стран-участниц, гражданам которой будут компенсировать ущерб от вакцинации, и Украина.

Программа будет финансироваться за счет небольшого сбора с каждой дозы вакцин по программе COVAX. Будут компенсировать вред в случае редких, но серьезных побочных эффектов.

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«Предоставляя единовременную компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX нацелена на значительное сокращение необходимости обращений в суды, так как это потенциально долгий и дорогостоящий процесс», — говорится в сообщении.

Подавать заявки на компенсацию можно будет с 31 марта 2021 года, когда заработает специальный сайт программы, на котором, помимо прочего, можно будет найти ответы на вопросы по поводу компенсаций.

Заявку на компенсацию смогут подать и те, кому вакцина будет введена до 31 марта.