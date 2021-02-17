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Кто не получит компенсацию к пенсии в 400 грн

Кто не получит компенсацию к пенсии в 400 грн

Начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации в 400 гривен Кабмин перенес с 1 июля на 1 октября 2021 года.

Такое решение принято на заседании правительства 22 февраля 2021 года, пишет РБК.

Отменяется норма, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Постановлением также устанавливается порядок перерасчета пенсий с 1 марта 2021 года. Ежегодная индексация проводится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы, который учитывается для начисления пенсии, в размере 1,11. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Как накопить себе на пенсию

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в Украине без введения обязательных накопительных пенсий (будут существовать параллельно с действующими) размер пенсий сократится в полтора раза с 28,7% до 18% от зарплаты уже в 2055 году.

Справка Finance.ua:

  • Советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир рассказал, есть ли у украинских заробитчан возможность получить пенсии, если они работали в других странах.

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По материалам Finance.UA
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