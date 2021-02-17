В НБУ рассказали, что делают для роста ипотеки

В Национальном банке Украины во время сессии «Доступное жилье — новая реальность» Всеукраинского Форума «Украина 30. Инфраструктура» рассказали о перспективах ипотеки в Украине.

Чтобы разобраться, почему это кредитование важно и какие перспективы имеет Украина, регулятор подготовил основных 5 пунктов-разъяснений.

1. Соотношение ипотечного кредитования к ВВП – важный экономический маркер: чем оно выше, тем более развитой считается экономика.

Например, в Дании этот показатель превышает 100%, в Германии – 40%, а в соседней Польше – 20%. Украина пока даже не дотягивает до 1% ВВП.

Ближайшая цель: увеличить долю ипотеки с текущих 0,7% ВВП до 2% ВВП до 2024 года.

2. Ипотека постепенно растет. 2020 год вообще был довольно уникальным: несмотря на кризис, именно ипотека была самым динамичным сегментом потребительского кредитования: за год выдано на 36% больше новых займов, чем в 2019 году.

3. Главная причина роста – снижение процентных ставок. Средняя номинальная ставка за год снизилась почти на 7 п. п. до 12.1% годовых. Средняя эффективная ставка ипотечного кредитования на вторичном рынке за год снизилась на 6.6 п. п. до 14%, на первичном – на 4.6 п. п. до 16,9% – таковы данные опроса банков.

4. Что мешает увеличить ипотечное кредитование? Причин несколько. Самое главное – это нехватка платежеспособных заемщиков, незащищенность прав кредиторов, высокие юридические риски, неурегулированность и непрозрачность рынка новостроек. Именно эти факторы повышают составляющую риска, которая является существенной частью ипотечной ставки.

5. Что делает НБУ для роста ипотеки? Регулятор и в дальнейшем будет осуществлять монетарную политику так, чтобы обеспечить умеренную и прогнозируемую инфляцию, а следовательно – и низкую стоимость кредитов. Также потенциал для дальнейшего снижения ставок есть за счет постепенного снижения процентной маржи.

Кроме того, Нацбанк уже упростил условия ипотечного кредитования, предоставив банкам возможность учитывать доходы членов семьи заемщика-физического лица во время оценки финансового состояния и отменив требование для банков относительно осмотра жилищной ипотеки в случае его страхования.

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