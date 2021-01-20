День финансов: гранты трудовым мигрантам, ипотека под 7%, налог на международные посылки

Среда, 27 января. Ряд важных решений от Кабмина, Верховной Рады и Президента.

Гранты для трудовых мигрантов. В Кабмине планируют выдавать гранты до 150 тыс. грн в поддержку трудовых мигрантов, которые вернулись в Украину и хотят открыть здесь собственное дело. Сегодня одобрили соответствующий проект постановления. Правда, одно из главных условий — человек должен инвестировать и собственные средства на сумму не меньше той, которую выдало государство.

Ипотека под 7%. По инициативе Президента правительство утвердило постановление о доступной ипотеке в пределах 7% годовых. Ипотеку смогут получить граждане Украины, которые стремятся купить квартиру, и те, кто хочет построить дом самостоятельно. Нельзя будет приобрести жилье, которое построено до 2015 года.

В продолжении темы жилья, в КГГА планируют достроить 11 тыс. квартир банка «Аркада». Сейчас в МВД рассматривается возможность направления средств в объекты незавершенного жилищного строительства.

Новые требования к работе коллекторов. Верховная Рада приняла за основу законопроект для защиты украинцев от коллекторов. Так, создадут публичный реестр коллекторских компаний, где должны будут зарегистрироваться все компании. Нацбанк будет вести надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Банки и финансовые компании должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов в случае просрочки платежей.

Вопрос налогообложения посылок. Рада также сегодня приняла за основу проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который разрешает ввоз посылок стоимостью до 150 евро без пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС).

Проект закона также устанавливает возможность отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость.

Расчет прожиточного минимума по-новому. Минсоцполитики предлагает ввести в Украине новую методологию формирования прожиточного минимума. «Мы говорим, что прожиточный минимум — это должна быть стоимостная величина для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне. То есть прожиточный минимум будет определяться и применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником дохода», — объяснила министр социальной политики Марина Лазебная. Также правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.

Компенсация за подорожание электроэнергии. С 1 января этого года были отменены сниженные тарифы на электроэнергию. Чтобы предотвратить рост неплатежей, правительство одобрило постановление, которым утвердило порядок предоставления компенсации некоторым категориям потребителей электроэнергии. Кто получит средства, читайте здесь.

Ответственность за ложь в декларациях. Зеленский утвердил решение СНБО о наказании за ложь в декларациях. Так, планируется вернуть наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и неподачу декларации.

Первое в Украине цифровое отделение банка. ПриватБанк и Mastercard открыли в центре Киева первое в Украине полностью цифровое банковское отделение — Concept Store. Оно работает без традиционных касс и оснащено инновационными технологиями — мультитач-барами, диджитал-экранами, киосками самообслуживания и другими современными решениями. Фото того самого отделения.

Добавим, что ПриватБанк по предварительным результатам работы в 2020 году получил 25,3 млрд грн прибыли, что на 7,3 млрд грн меньше, чем в прошлом году.