День финансов: цены на ПЦР-тесты, стоимость газа и электричества

В четверг, 26 ноября, поговорим о тарифах, компенсациях и штрафах.

О тарифах: 🚿

Цена газа в декабре. Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” не повышает цену газа на декабрь. Напомним, тарифы на газ от Газоснабжающей компании действуют только для клиентов компании. Сейчас их доля рынка составляет примерно 2,5%. При этом Нацкомиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и комуслуг, поднимет тарифы на доставку газа.

Тариф на электричество для населения. Новый и.о. министра энергетики Юрий Бойко считает одним из важных вопросов – пересмотр с 2021 года действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене. Поэтому Минэнерго планирует поднять тариф на электричество для населения.

О компенсациях во время карантина: 💸

Компенсация за “карантин выходного дня”, как ее видит бизнес. Представители Украинского совета бизнеса и эксперты аналитических центров отмечают, что “карантин выходного дня” не поможет справиться со значительным ростом активных случаев, при этом еще и имеет негативное влияние на предпринимателей. Поэтому аналитики предложили собственный комплекс мер для компенсации карантина выходного дня.

Что уже предлагает правительство. 25 ноября 2020 года Правительство приняло постановление «О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году». На какие кредиты будут действовать новые госгарантии для бизнеса – читайте по ссылке. Также сообщается, что госпомощь 8000 грн получат ФЛП шести категорий КВЭД.

О тестировании, запретах и штрафах: 👛

Тестирование на COVID-19. С этого четверга украинцы могут сами заказывать мобильную бригаду для тестирования на COVID-19. Заказать бригаду можно по номеру единого контакт-центра Минздрава.

Сколько стоят ПЦР-тесты в лабораториях Киева. Рынок лабораторного тестирования стал одним из самых растущих в Украине и мире в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Компания Pro-Consulting проанализировала цены на основные способы такого тестирования в крупных городах Украины, начав с Киева.

Запрет на междугороднее сообщение. Аваков допустил введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-19. Кстати, узнать про опыт соседних стран в борьбе с COVID-19 можно по ссылке.

Полиция штрафует за отказ носить маски. Рекомендуем вам почитать, что обозначает термин “общественное место” и как действовать, если вас остановили. Кстати, в Минздраве сообщили, что планируют улучшить приложение для самоизоляции “Действуй дома”.

О черной, черной пятнице: 🖤

Уже завтра во многих магазинах официально стартует Черная пятница. В дни распродаж приобрести все самое желанное сразу (даже с учетом скидок) бывает финансово проблематично. Люди активно начинают пользоваться кредитами и кредитными картами. Finance.ua изучил все, что приготовили банки украинцам на Черную пятницу 2020. Самое достойное, на наш взгляд, предлагаем в подборке ниже. Кстати, данные акции от банков действуют далеко не один день.