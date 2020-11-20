0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 565 0

Нафтогаз сообщил цену на газ для населения в декабре

Нафтогаз сообщил цену на газ для населения в декабре

Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” не повышает цену газа на декабрь.

Об этом “Нафтогаз сообщил в FACEBOOK.

Цена для клиентов “Нафтогаз” в декабре останется на уровне ноября и составит:

  • 6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа «Месячный».
  • 6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа «Годовой».
  • без учета стоимости распределения. Ведь за доставку газа люди платят облгазам.

Читайте также: Цена газа в Украине зависит от трех факторов – Коболев

Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, довольно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась. А если кто-то говорит, что дорого импортировать – они просто максимизируют прибыли.

Тарифы на газ от Газоснабжающей компании действуют только для клиентов компании. Сейчас их доля рынка составляет примерно 2,5%.

Сменить поставщика могут все желающие. На рынке работает почти полсотни компаний-поставщиков.

Перейти можно онлайн – через сайт gas.ua и сайт Приват24.

Для жителей западных и южных областей есть возможность оформить заявку на присоединение в отделениях банка ПУМБ.

Ранее сообщалось, что цены на природный газ для домохозяйств в странах Европейского Союза (ЕС) в первой половине 2020 года были стабильными и составили 6,6 евро за 100 кВт⋅ч. В кубометрах это примерно 680 евро за 1 тыс. кубометров. Средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. об.

Справка Finance.ua:

  • Миллионы украинцев могут потерять доступ к газу с 1 января из-за отсутствия счетчиков. Согласно закону о коммерческом учете природного газа, с 1 января 2021 года потребителям, у которых нет счетчиков, газ поставлять не будут.
  • Кому могут отключить газ: потребителям, которые не имеют счетчика и отказались от такового, когда облгазы предлагали установить.
  • Кому газ не отключат: потребителям с индивидуальным счетчиком; жильцам без счетчика, но проживающим в многоквартирном доме, где есть общедомовой счетчик, потребителям, которым не установили счетчик по вине облгаза.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.