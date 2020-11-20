Нафтогаз сообщил цену на газ для населения в декабре

Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” не повышает цену газа на декабрь.
Об этом “Нафтогаз сообщил в FACEBOOK.
Цена для клиентов “Нафтогаз” в декабре останется на уровне ноября и составит:
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Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, довольно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась. А если кто-то говорит, что дорого импортировать – они просто максимизируют прибыли.
Тарифы на газ от Газоснабжающей компании действуют только для клиентов компании. Сейчас их доля рынка составляет примерно 2,5%.
Сменить поставщика могут все желающие. На рынке работает почти полсотни компаний-поставщиков.
Перейти можно онлайн – через сайт gas.ua и сайт Приват24.
Для жителей западных и южных областей есть возможность оформить заявку на присоединение в отделениях банка ПУМБ.
Ранее сообщалось, что цены на природный газ для домохозяйств в странах Европейского Союза (ЕС) в первой половине 2020 года были стабильными и составили 6,6 евро за 100 кВт⋅ч. В кубометрах это примерно 680 евро за 1 тыс. кубометров. Средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. об.
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