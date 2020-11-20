Нафтогаз сообщил цену на газ для населения в декабре

Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” не повышает цену газа на декабрь.

Об этом “Нафтогаз сообщил в FACEBOOK.

Цена для клиентов “Нафтогаз” в декабре останется на уровне ноября и составит:

6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа «Месячный».

6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа «Годовой».

без учета стоимости распределения. Ведь за доставку газа люди платят облгазам.

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Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, довольно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась. А если кто-то говорит, что дорого импортировать – они просто максимизируют прибыли.

Тарифы на газ от Газоснабжающей компании действуют только для клиентов компании. Сейчас их доля рынка составляет примерно 2,5%.

Сменить поставщика могут все желающие. На рынке работает почти полсотни компаний-поставщиков.

Перейти можно онлайн – через сайт gas.ua и сайт Приват24.

Для жителей западных и южных областей есть возможность оформить заявку на присоединение в отделениях банка ПУМБ.

Ранее сообщалось, что цены на природный газ для домохозяйств в странах Европейского Союза (ЕС) в первой половине 2020 года были стабильными и составили 6,6 евро за 100 кВт⋅ч. В кубометрах это примерно 680 евро за 1 тыс. кубометров. Средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. об.

Справка Finance.ua:

Миллионы украинцев могут потерять доступ к газу с 1 января из-за отсутствия счетчиков. Согласно закону о коммерческом учете природного газа, с 1 января 2021 года потребителям, у которых нет счетчиков, газ поставлять не будут.

Кому могут отключить газ: потребителям, которые не имеют счетчика и отказались от такового, когда облгазы предлагали установить.

Кому газ не отключат: потребителям с индивидуальным счетчиком; жильцам без счетчика, но проживающим в многоквартирном доме, где есть общедомовой счетчик, потребителям, которым не установили счетчик по вине облгаза.

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