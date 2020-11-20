На какие кредиты будут действовать новые госгарантии для бизнеса

25 ноября 2020 года Правительство приняло постановление «О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году», разработанное Министерством финансов Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Что это даст предпринимателям: принятое постановление определяет механизм предоставления Кабмином государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства.
По результатам отбора среди желающих принять участие в программе банков решением Правительства будут определены банки-кредиторы и лимиты предоставления государственных гарантий для каждого такого кредитора.
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На основании этих решений с банками-кредиторами заключается договор о предоставлении государственной гарантии на портфельной основе на срок до 5 лет (государственной гарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту), а кредиторы формируют портфель кредитов.
Банками-кредиторами могут быть банки, которые:
В портфель кредитов, который может быть частично обеспечен госгарантиями, могут быть включены кредиты, которые:
Государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в объеме, определенном Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (5 млрд грн).
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