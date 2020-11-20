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На какие кредиты будут действовать новые госгарантии для бизнеса

На какие кредиты будут действовать новые госгарантии для бизнеса

25 ноября 2020 года Правительство приняло постановление «О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году», разработанное Министерством финансов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Что это даст предпринимателям: принятое постановление определяет механизм предоставления Кабмином государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства.

По результатам отбора среди желающих принять участие в программе банков решением Правительства будут определены банки-кредиторы и лимиты предоставления государственных гарантий для каждого такого кредитора.

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На основании этих решений с банками-кредиторами заключается договор о предоставлении государственной гарантии на портфельной основе на срок до 5 лет (государственной гарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту), а кредиторы формируют портфель кредитов.

Банками-кредиторами могут быть банки, которые:

  • составляют отчетность в соответствии с международными стандартами;
  • не отнесенные к категории проблемных и/или неплатежеспособных;
  • не имеют просроченной задолженности перед государственным бюджетом;
  • выполняют требования, установленные НБУ по формированию и хранению резервов и имеют работающий гривневый кредитный портфель клиентов микро-, малого и среднего бизнеса не менее 500 млн гривен.

В портфель кредитов, который может быть частично обеспечен госгарантиями, могут быть включены кредиты, которые:

  • предоставляются субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, срок ведения хозяйственной деятельности которых превышает 1 год и которые не являются банкротами и/или против них не возбуждены дела о банкротстве;
  • предоставляются на финансирование инвестиционного проекта, инвестиционные цели, а также на рефинансирование задолженности по другим кредитам (включая кредиты по программе «5-7-9»);
  • предоставляются в гривне сроком от 1 до 10 лет в сумме не более 100 млн грн по ставке не выше UIRD +6%; и дополнительное обеспечение по которым предоставляется заемщиками в объеме не более 60% от суммы кредита с учетом коэффициентов ликвидности НБУ;
  • предоставляются на не запрещенную законодательством деятельность.

Государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в объеме, определенном Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (5 млрд грн).

По материалам Finance.UA
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