На какие кредиты будут действовать новые госгарантии для бизнеса

25 ноября 2020 года Правительство приняло постановление «О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году», разработанное Министерством финансов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Что это даст предпринимателям: принятое постановление определяет механизм предоставления Кабмином государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства.

По результатам отбора среди желающих принять участие в программе банков решением Правительства будут определены банки-кредиторы и лимиты предоставления государственных гарантий для каждого такого кредитора.

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На основании этих решений с банками-кредиторами заключается договор о предоставлении государственной гарантии на портфельной основе на срок до 5 лет (государственной гарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту), а кредиторы формируют портфель кредитов.

Банками-кредиторами могут быть банки, которые:

составляют отчетность в соответствии с международными стандартами;

не отнесенные к категории проблемных и/или неплатежеспособных;

не имеют просроченной задолженности перед государственным бюджетом;

выполняют требования, установленные НБУ по формированию и хранению резервов и имеют работающий гривневый кредитный портфель клиентов микро-, малого и среднего бизнеса не менее 500 млн гривен.

В портфель кредитов, который может быть частично обеспечен госгарантиями, могут быть включены кредиты, которые:

предоставляются субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, срок ведения хозяйственной деятельности которых превышает 1 год и которые не являются банкротами и/или против них не возбуждены дела о банкротстве;

предоставляются на финансирование инвестиционного проекта, инвестиционные цели, а также на рефинансирование задолженности по другим кредитам (включая кредиты по программе «5-7-9»);

предоставляются в гривне сроком от 1 до 10 лет в сумме не более 100 млн грн по ставке не выше UIRD +6%; и дополнительное обеспечение по которым предоставляется заемщиками в объеме не более 60% от суммы кредита с учетом коэффициентов ликвидности НБУ ;

+6%; и дополнительное обеспечение по которым предоставляется заемщиками в объеме не более 60% от суммы кредита с учетом коэффициентов ликвидности ; предоставляются на не запрещенную законодательством деятельность.

Государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в объеме, определенном Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (5 млрд грн).