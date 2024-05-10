Дополнительные 70 тысяч для военных: Шмыгаль объяснил, как будут начисляться выплаты — Finance.ua

Дополнительные 70 тысяч для военных: Шмыгаль объяснил, как будут начисляться выплаты Сегодня 17:05 — Казна и Политика

Дополнительные 70 тысяч для военных: Шмыгаль объяснил, как будут начисляться выплаты

Дополнительные выплаты в размере 70 тысяч гривен начнут перечисляться военным, которые суммарно в течение 30 дней несли службу на передовой, после получения Министерством обороны соответствующих данных от воинских частей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

«Ни одна выплата военных точно не будет потеряна. Все нормативные документы приняты. Все выплаты будут осуществлены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами», — убеждает он.

Глава правительства напомнил, что, согласно принятому Радой документу, военнослужащим предусмотрена выплата в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 дней суммарного пребывания на передовой.

«Соответственно, как только воинские части проведут учет, и первые документы о 30-дневном пребывании военнослужащих на передовой будут поданы в Министерство обороны, такие выплаты будут производиться в регулярном режиме», — проинформировал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

11 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление, обязывающее правительство принять решение о дополнительной выплате вознаграждения в размере 70 тыс. грн для военных на передовой за каждые суммарно исчисленные 30 дней выполнения боевых задач;

12 апреля на заседании Кабинета Министров было поддержано предложение Министерства обороны Украины об обновлении размера денежных выплат военнослужащим и полицейским. Общая сумма выплат будет теперь состоять из базовой суммы в 100 тыс. гривен и дополнительного вознаграждения в 70 тыс. гривен, суммарно — 170 тыс. гривен;



украинские военные ежемесячно получают дополнительные выплаты, и одна из них будет осуществляться в виде премии. Ее размер зависит от суммы должностного оклада бойца;



в Министерстве обороны Украины напоминают, что ряд военных могут претендовать на дополнительную финансовую помощь — «подъемные».

Укрінформ По материалам:

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