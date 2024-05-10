В «Киевстар» объяснили абонентам, почему обслуживание номера может остановиться — Finance.ua

В «Киевстар» объяснили абонентам, почему обслуживание номера может остановиться
Мобильный оператор «Киевстар» может приостановить обслуживание любого номера в своей сети.
Это в том числе происходит, когда соответствующая просьба поступает от абонента.
Как сообщают в «Киевстаре», заявку на приостановление обслуживания номера все абоненты могут оформить в онлайн-чате, в ближайшем магазине Киевстар или по номеру 466.
Контрактным абонентам рекомендуется воспользоваться приложением «Мой Киевстар».
«Приостановка/возобновление обслуживания номера происходит в течение 15−30 минут», — объяснили в «Киевстар».
Также в компании рассказала о стоимости услуги. Для абонентов предоплаты приостановка обслуживания номера будет бесплатной. Для контрактных абонентов она стоит 10 грн в месяц.
В «Киевстар» также предупреждают, что абоненту нужно будет назвать причину приостановки.
«Важный нюанс: выбор причины приостановки оказывает непосредственное влияние на дальнейшие варианты восстановления и ограничений в работе вашего номера», — подчеркивают в «Киевстар».
Также сотрудники компании попросят абонента предоставить информацию о номере.
«Пока номер временно отключен, плата за тариф и подключенные услуги не снимается. Средства на счету сохраняются», — рассказали также в «Киевстаре».
Кроме того, в «Киевстаре» сообщили, что будет происходить с номером после приостановки.
Так, если номер был приостановлен из-за потери SIM-карты, то он не будет регистрироваться в сети и, соответственно, все входящие и исходящие активности по номеру будут недоступны.
В том случае, если номер был заблокирован по другим причинам, он будет регистрироваться в сети, поэтому абоненту будут доступны входящие SMS.
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