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Госпомощь 8 000 грн получат ФЛП шести категорий КВЭД

Госпомощь 8 000 грн получат ФЛП шести категорий КВЭД

Более 1 млн украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат финансовую помощь на портале и в приложении “Дія”.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Предприниматели и работники получат помощь от государства в размере 8 тыс. грн. Общий объем по данному направлению составит 10 млрд грн. Минцифра продолжает работать над созданием удобных условий для бизнеса в Украине”, – написал министр.

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Сервис можно будет получить за 5 минут в приложении “Дія” или на портале.

Помощь получат работники или ФЛП, если ее работодатель имеет одну из 6-ти категорий КВЭД:

  • 47 — Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);
  • 55 – Временное размещение;
  • 56 – Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;
  • 59.14 — Демонстрация кинофильмов;
  • 90 – Деятельность в области творчества, искусства и развлечений;
  • 93 – Деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных ведомостях на 31.10.2020.

Финансовая помощь будет предоставляться единовременно ФЛП и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина.

Программа поддержки по инициативе Президента Украины принята сегодня правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.
  • Кроме того, глава государства заявил, что в Верховную Раду будет подан законопроект, согласно которому налоговые долги в сумме до 3060 грн будут аннулированы для 4 млн граждан Украины.
  • Также планируется освободить 200 тысяч ФЛП первой группы от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ, при условии усиления ограничительных мер в Украине.
По материалам Finance.UA
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