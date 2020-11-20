Госпомощь 8 000 грн получат ФЛП шести категорий КВЭД

Более 1 млн украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат финансовую помощь на портале и в приложении “Дія”.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Предприниматели и работники получат помощь от государства в размере 8 тыс. грн. Общий объем по данному направлению составит 10 млрд грн. Минцифра продолжает работать над созданием удобных условий для бизнеса в Украине”, – написал министр.

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Сервис можно будет получить за 5 минут в приложении “Дія” или на портале.

Помощь получат работники или ФЛП, если ее работодатель имеет одну из 6-ти категорий КВЭД:

47 — Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);

55 – Временное размещение;

56 – Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;

59.14 — Демонстрация кинофильмов;

90 – Деятельность в области творчества, искусства и развлечений;

93 – Деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных ведомостях на 31.10.2020.

Финансовая помощь будет предоставляться единовременно ФЛП и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина.

Программа поддержки по инициативе Президента Украины принята сегодня правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду.

Справка Finance.ua:

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.

Кроме того, глава государства заявил, что в Верховную Раду будет подан законопроект, согласно которому налоговые долги в сумме до 3060 грн будут аннулированы для 4 млн граждан Украины.