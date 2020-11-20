Госпомощь 8 000 грн получат ФЛП шести категорий КВЭД

Более 1 млн украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат финансовую помощь на портале и в приложении “Дія”.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
“Предприниматели и работники получат помощь от государства в размере 8 тыс. грн. Общий объем по данному направлению составит 10 млрд грн. Минцифра продолжает работать над созданием удобных условий для бизнеса в Украине”, – написал министр.
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Сервис можно будет получить за 5 минут в приложении “Дія” или на портале.
Помощь получат работники или ФЛП, если ее работодатель имеет одну из 6-ти категорий КВЭД:
Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных ведомостях на 31.10.2020.
Финансовая помощь будет предоставляться единовременно ФЛП и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина.
Программа поддержки по инициативе Президента Украины принята сегодня правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду.
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