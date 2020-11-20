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Полиция штрафует за отказ носить маски: что делать, если остановили

Полиция штрафует за отказ носить маски: что делать, если остановили

С 21 ноября 2020 года вступила в силу новая редакция статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нарушение правил карантина.

В тексте говорится, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, – влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

При малозначительности совершенного административного правонарушения должностное лицо может освободить нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

“Государство будет штрафовать только за “пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты”, – рассказал адвокат, управляющий партнер АО “Марусяк и партнеры” Владимир Марусяк.

Что такое общественное место:

  • помещения медицинских и учебных заведений;
  • помещения спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений;
  • подъезды жилых домов;
  • пассажирский транспорт общего пользования;
  • помещения общепита;
  • помещения культурных объектов;
  • помещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и госучреждений.

Если остановили без документов. Следует учитывать, что ношение документов, удостоверяющих вашу личность, остается обязательным. Полиция может работать с вами как с личностью исключительно при наличии у вас документов, удостоверяющих вашу личность.

Если таковых не будет, могут применить административный арест до трех часов с целью установления личности.

“Если это не даст желаемого результата и установить личность нарушителя не удается, человека должны отпустить”, – отметил Владимир Марусяк.

Если же постановление все же составили, невзирая на какие-либо обоснованные возражения, стоит пойти на принцип и обжаловать его в судебном порядке, советуют юристы. Не следует допускать произвола.

Постановление можно обжаловать, ссылаясь на отсутствие соблюдения процедуры наложения штрафа, необеспечение права на защиту, отсутствие в деле доказательств вины (фото или видео) правонарушения и т.д.

“Можно придумать много вариантов сопротивления требованиям полиции, однако содержание таких требований – не в бессмысленном ношении маски в местах скопления людей, а в возможности защитить себя и свою семью от заболевания. Поэтому я искренне советую вам выходить из дома с маской в кармане и надевать ее перед входом в транспорт, магазин и т.п.” – подытожил Владимир Марусяк.

По материалам УБР
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