С сегодняшнего дня украинцы могут сами заказывать мобильную бригаду для тестирования на COVID-19: как заказать

В Украине с сегодняшнего дня, 26 ноября, ввели новый метод вызова мобильной бригады для больных COVID-19. Теперь граждане через контакт-центр самостоятельно могут заказать бригаду для проведения тестирования.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Заказать бригаду можно по номеру единого контакт-центра Минздрава – 0800-602-019.
“Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, но вам по какой-то причине не вызвали мобильную бригаду, или вы не можете дозвониться своему семейному врачу, вам необходимо звонить на этот контакт-центр и вызвать мобильную бригаду. Она приедет и возьмет у вас мазок, чтобы сделать тест – подтвердить или опровергнуть COVID-19”, – сообщил Степанов.
Также министр добавил, что в связи с этим не будет изменяться алгоритм вызова “скорой”.
“Мобильная бригада – это группа медработников, которая приезжает проводить тест. А “скорая” – это совершенно другое. Здесь ничего не изменилось”, – уточнил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на электроэнергию для населения: сколько платят в Украине и в ЕСВчера, 10:02 - 2892 17
ВС запретил украинцам единолично отключать квартиры от центрального отопления - СМИВчера, 11:33 - 2688 13
МВД получит камеры автофиксации нарушений ПДД с новыми функциямиВчера, 20:00 - 1236 5
Степанов назвал стоимость лечения одного больного COVID-19Вчера, 17:01 - 1592 5
Ни один из 187 автомобилей Рады никогда не попадал на камеры видеофиксацииВчера, 14:45 - 1532 3
Степанов назвал стоимость лечения одного больного COVID-19Вчера, 17:01 - 1592 5
Ни один из 187 автомобилей Рады никогда не попадал на камеры видеофиксацииВчера, 14:45 - 1532 3
За нарушения в сфере услуг ЖКХ хотят ужесточить наказание: два новых законопроектаВчера, 13:01 - 1459 1
МАУ объявила распродажу к "Черной пятнице": билеты по Украине от 397 грнВчера, 12:00 - 1432
МВД получит камеры автофиксации нарушений ПДД с новыми функциямиВчера, 20:00 - 1236 5
В США разработана уникальная модель сердцаВчера, 14:23 - 214
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1154 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 879 10
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 999
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4529 22