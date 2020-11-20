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С сегодняшнего дня украинцы могут сами заказывать мобильную бригаду для тестирования на COVID-19: как заказать

С сегодняшнего дня украинцы могут сами заказывать мобильную бригаду для тестирования на COVID-19: как заказать

В Украине с сегодняшнего дня, 26 ноября, ввели новый метод вызова мобильной бригады для больных COVID-19. Теперь граждане через контакт-центр самостоятельно могут заказать бригаду для проведения тестирования.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Заказать бригаду можно по номеру единого контакт-центра Минздрава – 0800-602-019.

“Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, но вам по какой-то причине не вызвали мобильную бригаду, или вы не можете дозвониться своему семейному врачу, вам необходимо звонить на этот контакт-центр и вызвать мобильную бригаду. Она приедет и возьмет у вас мазок, чтобы сделать тест – подтвердить или опровергнуть COVID-19”, – сообщил Степанов.

Также министр добавил, что в связи с этим не будет изменяться алгоритм вызова “скорой”.

“Мобильная бригада – это группа медработников, которая приезжает проводить тест. А “скорая” – это совершенно другое. Здесь ничего не изменилось”, – уточнил он.

По материалам РБК-Украина
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