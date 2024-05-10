На границе с Румынией запускают электронную очередь для автобусов — Finance.ua
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На границе с Румынией запускают электронную очередь для автобусов

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На границе с Румынией запускают электронную очередь для автобусов
На границе с Румынией запускают электронную очередь для автобусов
Без очередей на границе с Румынией: пассажирским перевозчикам будет доступна возможность выбирать время пересечения границы.
Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Пассажиры автобусов, проезжающих через границу с Румынией, смогут вовремя пересекать границу без очередей. Для этого в рамках услуги «єЧерга» международные перевозчики смогут выбирать время пересечения границы для автобуса.
Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных маршрутах.
С 10 мая услуга регистрации на конкретное время пересечения границы в соответствии с расписанием движения станет доступна на четырех пунктах пропуска с Румынией. А именно: «Дьяково — Халмеу», «Красноильск — Викова де Сус», «Дьяковцы — Раковец», «Орловка — Исакча».

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Регистрация в новый тип очереди под названием «По расписанию» для указанных пунктов пропуска начинается с 10 мая в 12:00. Непосредственно движение автобусов по новой записи стартует 11 мая в 12:00.
«Теперь автобусы будут вовремя пересекать границу на 15 пунктах пропуска из 29. Это значит, что пассажиры больше не будут проводить часы в ожидании перед пунктом пропуска. Это одна из задач реформы международных автобусных перевозок, проводимая Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, чтобы в результате пассажир смог получать действительно качественные услуги», —
подчеркнул Александр Кубраков.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, с 25 апреля возможность выбирать время пересечения границы доступна на 10 пунктах пропуска с Молдовой.
  • Кроме того, без очередей происходит пересечение границы на пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» с Польшей.
  • В общем, за время работы услуги «єЧерга» для автобусов границу по онлайн-записи пересекло более 73 тысяч автобусов. На первом этапе введения услуги ключевая цель регистрации всех автобусов в системе «єЧерга» - верификация выполнения международных маршрутов и анализ нагрузки на границу для того, чтобы впоследствии дать каждому автобусу возможность пересечения границы в соответствии с расписанием движения и без очередей.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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