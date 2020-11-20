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Опыт соседних стран в борьбе с COVID-19 (инфографика)

Опыт соседних стран в борьбе с COVID-19 (инфографика)

В Украине ежедневно фиксируют 12-14 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Из Фонда борьбы с COVID уже потратили 39 млрд грн, правда, не вся сумма ушла непосредственно на здравоохранение. Загруженность коек в целом по стране составляет больше 50%. Предлагаем посмотреть на опыт борьбы с COVID-19 соседних с Украиной стран.

В Польше, к примеру, за последние сутки было зафиксировано больше 15 тысяч случаев коронавируса. Всего в стране больше 876 тысяч инфицированных, это 23,2 тысячи на миллион населения. На борьбу с COVID власти уже потратили почти 80 млрд долларов, приблизительно половина этой суммы ушла на поддержку бизнеса.

Для больных в стране предусмотрели около 33 тысяч коек. В конце октября в Варшаве уже открыли на стадионе временный госпиталь, там будет около тысячи коек, ко всем подвели кислород.

Словакия потратила на антикоронавирусные мероприятия больше 5,2 млрд долларов. Почти 50 млн долларов стоили экспресс-тесты для массового тестирования населения.

В Венгрии на борьбу с COVID-19 ушло около 4,6 млрд долларов, в Молдове – 28,9 млн долларов, в Румынии – 1,2 млрд долларов. В России было выделено 6,7 млрд долларов.

По материалам Слово и Дело
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