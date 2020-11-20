Регулятор может поднять тарифы на доставку газа

Нацкомиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и комуслуг, 25 ноября одобрила проекты постановлений об установлении новых тарифов для облгазов на доставку газа.

Об этом говорится в статье ЭП.

В 20 компаниях предлагается поднять тариф в среднем на 80%. Уменьшение стоимости доставки произойдет лишь в двух операторах.

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“Однако изменения еще не вступили в силу. По процедуре, НКРЭ должна обнародовать проекты постановлений, после чего в течение 10 дней все желающие могут предоставить свои замечания и предложения по изменениям.



Таблица: ЭП

После сбора и анализа предложений проводятся общественные обсуждения, и только после этого регулятор принимает окончательное решение об утверждении новых тарифов облгазам. К этому же стоимость распределения меняться не будет”, – говорится в материале.

Справка Finance.ua:

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