Как бизнес предлагает компенсировать “карантин выходного дня” в декабре

Представители Украинского совета бизнеса и эксперты аналитических центров отмечают, что “карантин выходного дня” не поможет справиться со значительным ростом активных случаев, при этом еще и имеет негативное влияние на предпринимателей. Поэтому аналитики предложили собственный комплекс для компенсации “карантина выходного дня” бизнесу.
Какими мерами его можно компенсировать.
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Кроме того, эксперты собрали и новые меры для предотвращения распространения коронавируса. Среди предложений:
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