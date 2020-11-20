Как бизнес предлагает компенсировать “карантин выходного дня” в декабре

Представители Украинского совета бизнеса и эксперты аналитических центров отмечают, что “карантин выходного дня” не поможет справиться со значительным ростом активных случаев, при этом еще и имеет негативное влияние на предпринимателей. Поэтому аналитики предложили собственный комплекс для компенсации “карантина выходного дня” бизнесу.

Какими мерами его можно компенсировать.

Ввести кредитные каникулы для бизнеса: заемщики не платят проценты, банки получают компенсацию от госбюджета. Запрещаются штрафы, пеня, досрочные взыскания кредитов.

Продлить на 2021 год право органов местного самоуправления принимать решение о внесении изменений в принятое решение об установлении местных налогов и/или сборов по уменьшению ставок единого налога.

Обеспечить компенсацию затрат предприятий на зарплатные налоги и сборы ( ЕСВ и НДФЛ ), которые попадают под действие “карантина выходного дня” в привязке к количеству работников предприятий. Такие компенсации должны действовать по основному КВЭД : непищевая розничная торговля, бытовые услуги, индустрия гостеприимства (отели, рестораны, туризм и т. п), культура и спорт.

Форс-мажор: разрешить Торгово-промышленной палате выдавать сертификаты о форс-мажоре тем, кто попал под действие “карантина выходного дня”.

Обеспечить компенсацию расходов работодателей на тестирование сотрудников.

Ввести налоговые каникулы: “каникулы” по уплате ЕСВ для ФЛП , учреждений культуры и еще ряда категорий предприятий, а также “каникулы” по уплате налогов на землю и недвижимость на 4-й квартал 2020.

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Кроме того, эксперты собрали и новые меры для предотвращения распространения коронавируса. Среди предложений:

начать подготовку медицинской системы в регионах с наибольшими показателями динамики заболеваний к масштабному тестированию всего взрослого населения; проводить максимальное количество тестирований, отслеживать и тестировать все контакты больных;

значительно усилить ответственность за нарушение режима изоляции, а также сократить время самоизоляции: вместо 14 дней – 10 дней, как в большинстве стран ЕС;

через несколько недель перейти от “карантина выходного дня” к “адаптивному карантину”, который должен вводиться в областях в соответствии с динамикой новых случаев заражения;