Сколько стоят ПЦР-тесты в лабораториях Киева (инфографика)

Рынок лабораторного тестирования стал одним из самых растущих в Украине и мире в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Компания Pro-Consulting проанализировала цены на основные способы такого тестирования в крупных городах Украины, начав с Киева.

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Так, стоимость ПЦР-теста на рынке частных лабораторных услуг Киева находится в диапазоне от 700 до 1900 гривен за тест, результата которого нужно ждать до 2 дней.

Только треть лабораторий предлагает пройти тестирование в ускоренном порядке (до 12 или до 18 часов), но и наценки за срочность существенно разнятся. Большая амплитуда цен и по стоимости экспресс-тестирования, и тестирования на наличие антител – в зависимости от типов и срочности получения результатов.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что в Украине цены на “коронавирусные” тесты завышены в десятки раз.

Справка Finance.ua:

С 26 ноября действует новый метод вызова мобильной бригады для больных COVID -19: теперь граждане через контакт-центр самостоятельно могут заказать бригаду для проведения тестирования.

Столичный мэр Виталий Кличко объяснил, почему невозможно провести массовое тестирование на COVID -19: лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов.

В Украине ежедневно фиксируют 12-14 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Предлагаем посмотреть на опыт борьбы с COVID -19 соседних с Украиной стран.