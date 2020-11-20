Сколько стоят ПЦР-тесты в лабораториях Киева (инфографика)

Рынок лабораторного тестирования стал одним из самых растущих в Украине и мире в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Компания Pro-Consulting проанализировала цены на основные способы такого тестирования в крупных городах Украины, начав с Киева.
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Так, стоимость ПЦР-теста на рынке частных лабораторных услуг Киева находится в диапазоне от 700 до 1900 гривен за тест, результата которого нужно ждать до 2 дней.
Только треть лабораторий предлагает пройти тестирование в ускоренном порядке (до 12 или до 18 часов), но и наценки за срочность существенно разнятся. Большая амплитуда цен и по стоимости экспресс-тестирования, и тестирования на наличие антител – в зависимости от типов и срочности получения результатов.
Напомним, недавно СМИ писали о том, что в Украине цены на “коронавирусные” тесты завышены в десятки раз.
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