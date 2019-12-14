День финансов, 18 декабря: 10 га земли в одни руки, 500 тыс. грн возмещения вкладов, 4 млн мигрантов

Среда, 18 декабря: о доходах, налогах и взносах:

НБУ предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вклада. Совет Национального банка Украины предоставил рекомендацию Кабинету Министров Украины, в которой призвала инициировать отмену налогообложения процентов по банковским депозитам. Глава Совета НБУ Богдан Данилишин порекомендовал правительству зарегистрировать в парламенте законопроект, которым сумму банковского депозита, которую гарантированно получит вкладчик в случае банкротства банка, предлагают увеличить до 500 тысяч гривен.

Доходы украинцев выросли на 60% за последние 2 года. Так считают в НБУ и отмечают, что такой рост доходов украинцев привел к замедлению темпов трудовой миграции из Украины, потому что стимулов для выезда за границу стало меньше. В это же время министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявляет, что с 2010 по 2019 год из Украины выехали 4 миллиона граждан.

Кто финансирует финтех в Украине. Ответ достаточно банален. Как свидетельствуют результаты опроса USAID, 61% полностью финансируется благодаря собственным сбережениям. При этом 92,7% респондентов отметили, что они не используют и не планируют использовать банковские кредиты для собственного финансирования.

Изменяют минимальный размер единого взноса. В связи с повышением размера минимальной зарплаты, которая с 1 декабря составляет 4723 грн, меняется минимальный размер единого взноса. Минимальный размер единого взноса на месяц составляет 1 039,06 грн (22% от минимальной зарплаты), соответственно квартальная сумма составит 3 117,18 грн.

Налог на землю предлагают изменить. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планируют изменить систему налогообложения земли, чтобы бороться с теневым бизнесом. По расчетам правительства, такие изменения принесут общинам дополнительные 13 миллиардов гривен поступлений в год в местные бюджеты.

Притяжения депутатской неприкосновенности больше нет? Сегодня нардепы во втором чтении проголосовали за законопроект об изменениях в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. По закону, сведения о совершении уголовного нарушения нардепом вносятся в ЕРДР генпрокурором или лицом, исполняющим его обязанности.

Акцизы на спирт и горючее: изменения в Налоговый кодекс. Парламент принял во втором чтении и в целом закон по улучшению администрирования акцизного налога. Предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную), отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа.

Glovo начал работу в тринадцатом городе Украины. Испанский сервис быстрой курьерской доставки Glovo начал работу в Житомире. В зону покрытия сервиса вошла центральная часть города – от проспекта Независимости на севере до реки Тетерев на юге. Напоминаем, отслеживать работу курьеров можно не только по ярко-жёлтым рюкзакам, но и на карте приложения в реальном времени.

Зеленский предлагает уменьшить “земельные” нормы. Владимир Зеленский инициирует в рамках открытия рынка земли в Украине установить возможность владеть землей площадью не более 10 тыс. гектаров. Также он заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев. Он напомнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.