0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

С 2010 года Украину покинули 4 миллиона человек - Дубилет

С 2010 года Украину покинули 4 миллиона человек - Дубилет

С 2010 по 2019 год из Украины выехали 4 миллиона граждан.

Такие данные опубликовал у Telegram в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Согласно данным, в октябре 2019 года число людей, эмигрировавших за границу с 2010 года, составило 4 миллиона человек.

Читайте также: Дубилет предлагает побороть зарплатное рабство

При этом, как отметил Дубилет, миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд – вверх.

“Исключение – в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях”, – сообщил он.

Также министр Кабмина отметил, что безвиз с ЕС существенно не повлиял на итоговые показатели миграции.

“То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры и сальдо миграции. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше – в Европу”, – резюмировал Дубилет.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.