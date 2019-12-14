С 2010 года Украину покинули 4 миллиона человек - Дубилет

С 2010 по 2019 год из Украины выехали 4 миллиона граждан.

Такие данные опубликовал у Telegram в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Согласно данным, в октябре 2019 года число людей, эмигрировавших за границу с 2010 года, составило 4 миллиона человек.

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При этом, как отметил Дубилет, миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд – вверх.

“Исключение – в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях”, – сообщил он.

Также министр Кабмина отметил, что безвиз с ЕС существенно не повлиял на итоговые показатели миграции.

“То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры и сальдо миграции. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше – в Европу”, – резюмировал Дубилет.