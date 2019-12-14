За счет чего финансируется большинство финтех-компаний в Украине (исследование)

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Финансирование остается болевой точкой для компаний, занимающихся новыми технологиями в Украине. Как свидетельствуют результаты опроса USAID, 61% полностью финансируется благодаря собственным сбережениям.
Как удалось узнать Finance.ua, частные инвесторы по акционерному и долговому финансированию – два других значительных источника финансирования. За ними следуют стратегические инвесторы (за исключением банков), акселераторы/инкубаторы и коммерческие займы.
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Кроме того, 92,7% респондентов отметили, что они не используют и не планируют использовать банковские кредиты для собственного финансирования. Ни один из респондентов не применяет опцию IPO/Закрытого размещения ценных бумаг для финансирования. Один респондент отметил намерение воспользоваться опцией в будущем. Также одна компания применила первичное размещение монет (ICO).
Планы компаний по финансированию на будущее:
Ни один из респондентов не отметил, что планирует использовать такие дополнительные источники финансирования, как: личные сбережения, частные инвесторы (долговое финансирование) и ICO. Среди собственных вариантов финансирования в будущем некоторые респонденты отмечали реинвестирование прибыли и гранты (вместе с государственными).
Пути монетизации. Самым распространенным путем монетизации для финтехкомпаний является комиссия за транзакцию: 65,9% респондентов применяют этот подход. Оплата за период использования – еще одна популярная модель (48,8% респондентов). В то же время 70,6% респондентов применяют комбинацию из нескольких механизмов монетизации для разных клиентов.
Впрочем, для тех, кто предоставляет услуги и решения банкам, важность механизмов оплаты за период использования и распределения доходов значительно весомее. Комиссию за транзакцию применяют 68,4%, оплату за период использования – 63,2%, а распределение доходов – 57,9% респондентов, сотрудничающих с банками.
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