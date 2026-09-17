Надо проверить всех руководителей: Зеленский анонсировал возвращение декларирования для не воюющих силовиков
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В Украине готовят решение о возвращении декларирования для правоохранителей и представителей Сил безопасности, не находящихся на войне. Декларирование планируется восстановить в объеме, который позволит контролировать имущественное положение и образ жизни правоохранителей.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении.
Зеленский поручил проверить руководителей госорганов
Президент сообщил, что провел совещание по дальнейшим законодательным шагам. Также он сообщил о разговоре с премьер-министром Украины Сергеем Корецким.
По его словам, в центральных органах исполнительной власти необходимо проверить всех руководителей, как назначенных, так и исполняющих обязанности.
«От налоговой, АРМА и до различных инспекций, у которых есть коррупционные риски, и они высокие», — сказал президент.
Правительство должно ускорить обновление госкомпаний
Отдельно Зеленский заявил о необходимости ускорить обновление ключевых государственных предприятий. Среди них он назвал «Леса Украины» и «Энергоатом».
По словам президента, при обновлении госкомпаний должны использовать опыт Укрнефти и Нафтогаза.
«И нужно ускорить обновление государственных предприятий, таких как „Леса Украины“, Энергоатом и других. На основе опыта Укрнафты и Нафтогаза — именно того опыта, который сработал, и сработал в интересах Украины, — должно быть сделано обновление всех ключевых государственных компаний. Кабинет Министров Украины разработает и представит детали реализации этих решений», — сказал Зеленский.