Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность

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Сегодня, 18 декабря, во время заседания Верховной Рады нардепы во втором чтении проголосовали за законопроект об изменениях в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.
За проект закона №2237 проголосовал 291 народный депутат.
Указанный закон должен привести в соответствие с Конституцией Украины положения законодательных актов Украины, что обеспечит реализацию отмены депутатской неприкосновенности.
По закону сведения о совершении уголовного нарушения нардепом вносятся в ЕРДР генпрокурором или лицом, исполняющим его обязанности.
Кроме этого, ходатайство о разрешении на задержание, избрании меры пресечения, обыске, нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер должны согласовываться с генпрокурором.
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