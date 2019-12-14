Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность

Сегодня, 18 декабря, во время заседания Верховной Рады нардепы во втором чтении проголосовали за законопроект об изменениях в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

За проект закона №2237 проголосовал 291 народный депутат.

Указанный закон должен привести в соответствие с Конституцией Украины положения законодательных актов Украины, что обеспечит реализацию отмены депутатской неприкосновенности.

По закону сведения о совершении уголовного нарушения нардепом вносятся в ЕРДР генпрокурором или лицом, исполняющим его обязанности.

Кроме этого, ходатайство о разрешении на задержание, избрании меры пресечения, обыске, нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер должны согласовываться с генпрокурором.