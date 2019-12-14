0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Зеленский предлагает уменьшить "земельные" нормы - до 10 тысяч гектаров в одни руки

Зеленский предлагает уменьшить "земельные" нормы - до 10 тысяч гектаров в одни руки

Президент Владимир Зеленский инициирует в рамках открытия рынка земли в Украине установить возможность владеть землей площадью не более 10 тыс. гектаров.

Об этом он заявил во время общения с фермерами в селе Красная Слободка Обуховского района Киевской области, сообщает пресс-служба главы государства.

«Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тысяч. Давайте от одной до 10 тысяч гектаров – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию», – сказал Зеленский.

Читайте также: Оформить неунаследованную землю можно будет до 2024 года

Кроме того, Президент заявил, что после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка.

«Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть длительная подготовка к продаже земли», – отметил глава государства.

Также он заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев.

«Пусть люди не боятся, что будут отбирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили – правки внесли», – отметил Зеленский.

В то же время он напомнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.