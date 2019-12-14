Зеленский предлагает уменьшить "земельные" нормы - до 10 тысяч гектаров в одни руки

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Президент Владимир Зеленский инициирует в рамках открытия рынка земли в Украине установить возможность владеть землей площадью не более 10 тыс. гектаров.
Об этом он заявил во время общения с фермерами в селе Красная Слободка Обуховского района Киевской области, сообщает пресс-служба главы государства.
«Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тысяч. Давайте от одной до 10 тысяч гектаров – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию», – сказал Зеленский.
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Кроме того, Президент заявил, что после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка.
«Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть длительная подготовка к продаже земли», – отметил глава государства.
Также он заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев.
«Пусть люди не боятся, что будут отбирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили – правки внесли», – отметил Зеленский.
В то же время он напомнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.
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