В правительстве предлагают изменить налог на землю

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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планируют изменить систему налогообложения земли, чтобы бороться с теневым бизнесом. По расчетам правительства, такие изменения принесут общинам дополнительные 13 миллиардов гривен поступлений в год в местные бюджеты.
Об этом на пресс-марафоне «Финальная версия. Земельная реформа» заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
«Бизнесу придется платить налоги. По разным оценкам, есть 35-40% теневого обработки земель. Есть идея ввести единую минимальную оплату с каждого гектара. 100% идет в местный бюджет, что приведет к невозможности уклонения от уплаты налогов. По нашим подсчетам, это должно увеличить поступления в бюджет примерно на 13 миллиардов гривен в год», – отметил Высоцкий.
В частности, в Минэкономики добавили, что подобные изменения не коснутся бизнеса, который исправно платит налоги.
«С землей очень легко бороться с теневой экономикой, потому что земля – это актив. Мы через спутник можем видеть, что там что-то растет. Пусть просто каждый заплатит ту же сумму, в зависимости от качества земли, конечно. Это должно быть привязано к нормативно-денежной оценке», – прокомментировал министр экономического развития Тимофей Милованов.
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