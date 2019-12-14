Доходы украинцев выросли на 60% за последние 2 года - Нацбанк

В Национальном банке Украины подсчитали, что в течение последних двух лет реальные доходы украинцев (в денежном эквиваленте) выросли на 60%.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий в интервью «Сегодня».

«Номинальные доходы украинцев в гривне растут в последнее время примерно на 20% в год. А если перевести в доллары, то, с учетом укрепления гривны, за два года увеличение доходов населения составило около 60%», – сообщил Чурий.

Он отметил, что такой рост доходов украинцев привел к замедлению темпов трудовой миграции из Украины, ибо стимулов для выезда за границу стало меньше.

«Если еще несколько лет назад разница в зарплатах в Украине и в Польше в валюте была где-то 1 к 4, то сейчас это примерно 1 до 2,5. То есть разница значительно уменьшилась», – добавил Чурий.

Справка Finance.ua:

По данным Пенсионного фонда, средняя зарплата украинцев в октябре составила 9556,37 грн.

В январе-сентябре 2019 года реальные зарплаты украинцев выросли на 9,5%.