Доходы украинцев выросли на 60% за последние 2 года - Нацбанк

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Национальном банке Украины подсчитали, что в течение последних двух лет реальные доходы украинцев (в денежном эквиваленте) выросли на 60%.
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий в интервью «Сегодня».
«Номинальные доходы украинцев в гривне растут в последнее время примерно на 20% в год. А если перевести в доллары, то, с учетом укрепления гривны, за два года увеличение доходов населения составило около 60%», – сообщил Чурий.
Он отметил, что такой рост доходов украинцев привел к замедлению темпов трудовой миграции из Украины, ибо стимулов для выезда за границу стало меньше.
«Если еще несколько лет назад разница в зарплатах в Украине и в Польше в валюте была где-то 1 к 4, то сейчас это примерно 1 до 2,5. То есть разница значительно уменьшилась», – добавил Чурий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Владельцы "еврономеров" протестуют в центре Киева (видео)Вчера, 13:01 - 2826 10
Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопления3 ч. назад - 2035 7
Почему гривна укрепляется, а цены не падают5 ч. назад - 2137 7
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло на $460 миллионов - ГосстатВчера, 19:23 - 891 7
Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вкладаОколо часа назад - 651 5
Почему гривна укрепляется, а цены не падают5 ч. назад - 2137 7
Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопления3 ч. назад - 2035 7
Зеленский прокомментировал покупку Vodafone азербайджанской компаниейВчера, 14:43 - 1972
ПФУ показал размер повышения пенсий с 1 декабря (инфографика)6 ч. назад - 1725 1
НБУ назвал количество проблемных банков в УкраинеВчера, 16:00 - 1668
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 856
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 797
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1058
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3260 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2992 1