Минимальный размер единого взноса меняется с 1 января

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В связи с повышением размера минимальной зарплаты, которая с 1 декабря составляет 4723 грн, меняется минимальный размер единого взноса.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Черниговской области.
Минимальный размер единого взноса на месяц составляет 1 039,06 грн (22% от минимальной зарплаты), соответственно квартальная сумма составляет 3 117,18 грн.
ФЛП должны уплатить единый налог в таком размере:
Единый взнос уплачивается независимо от того, ведется предпринимательская деятельность или нет. Исключение составляют пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью.
В Налоговой также отметили, что срок уплаты единого взноса за IV квартал 2019 – 19 января 2020 года.
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