Минимальный размер единого взноса меняется с 1 января

В связи с повышением размера минимальной зарплаты, которая с 1 декабря составляет 4723 грн, меняется минимальный размер единого взноса.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Черниговской области.

Минимальный размер единого взноса на месяц составляет 1 039,06 грн (22% от минимальной зарплаты), соответственно квартальная сумма составляет 3 117,18 грн.

ФЛП должны уплатить единый налог в таком размере:

за наемных работников – начиная с января 2020 года;

за себя – по итогам I квартала 2020 (до 20 апреля 2020 года).

Единый взнос уплачивается независимо от того, ведется предпринимательская деятельность или нет. Исключение составляют пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью.

В Налоговой также отметили, что срок уплаты единого взноса за IV квартал 2019 – 19 января 2020 года.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2021 будет действовать единый счет для уплаты налогов.