Акцизы на спирт и горючее: Рада приняла изменения в Налоговый кодекс

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Парламент принял во втором чтении и в целом закон по улучшению администрирования акцизного налога.
Об этом сообщается на портале Верховной Рады с результатами голосования за законопроект №2317 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования акцизного налога”.
“Законом усовершенствована работа системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СЭАРГСЭ) и упрощены условия лицензирования для субъектов хозяйствования”, – говорится в сообщении.
Законом, в частности:
Также предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную), отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа.
Для промышленных потребителей продлен срок представления справки формы 2 до 15 календарных дней; уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего.
Кроме того, законом предусмотрена возможность оформления векселя для авиационных бензинов со сроком погашения до 270 дней.
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