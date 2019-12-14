Акцизы на спирт и горючее: Рада приняла изменения в Налоговый кодекс

Парламент принял во втором чтении и в целом закон по улучшению администрирования акцизного налога.

Об этом сообщается на портале Верховной Рады с результатами голосования за законопроект №2317 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования акцизного налога”.

“Законом усовершенствована работа системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СЭАРГСЭ) и упрощены условия лицензирования для субъектов хозяйствования”, – говорится в сообщении.

Законом, в частности:

пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения горючего или спирта этилового на акцизных складах;

определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные, и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.

Также предоставлена ​​возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную), отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа.

Для промышленных потребителей продлен срок представления справки формы 2 до 15 календарных дней; уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего.

Кроме того, законом предусмотрена возможность оформления векселя для авиационных бензинов со сроком погашения до 270 дней.