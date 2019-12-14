0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

Glovo начал работу в тринадцатом городе в Украине

Glovo начал работу в тринадцатом городе в Украине

Испанский сервис быстрой курьерской доставки Glovo начал работу в Житомире – тринадцатом городе в Украине.

В Житомире в зону покрытия сервиса вошла центральная часть города – от проспекта Независимости на севере до реки Тетерев на юге.

Жители Житомира смогут выбирать в приложении из 8 баблов.

Что предлагают:

  • Опция “Рестораны” – заказать ее любимое блюдо на ужин, а потом можно выбрать что-то сладенькое из бабла “Выпечка и десерты”.
  • Опция «Супермаркет», позволяющая заблаговременно позаботиться о необходимых товарах для дома.
  • Опция «Аптека» – можно не выходить на улицу в снежную погоду за медикаментами или витаминами. Актуальную стоимость доставки можно проверить на иконках заведений в нужных баблах.

Стоимость такой доставки рассчитывается автоматически в зависимости от преодоленного расстояния.

Отследить маршрут курьера можно не только по яркому брендированному рюкзаку, но и на карте приложения в реальном времени.

Для новых пользователей приложения Glovo действуют условия реферальной программы, по которой каждый сможет получить бонус в 40 грн.

Справка Finance.ua:

  • Glovo появился в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Запорожье, Николаеве, Чернигове и Полтаве.
  • Зарплата курьера Glovo, по опросу Rabota.ua, составляет $200-250 в неделю: работник получает 17 грн/ заказ и 5,50 грн/километр.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.