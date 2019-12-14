Glovo начал работу в тринадцатом городе в Украине

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Испанский сервис быстрой курьерской доставки Glovo начал работу в Житомире – тринадцатом городе в Украине.
В Житомире в зону покрытия сервиса вошла центральная часть города – от проспекта Независимости на севере до реки Тетерев на юге.
Жители Житомира смогут выбирать в приложении из 8 баблов.
Что предлагают:
Стоимость такой доставки рассчитывается автоматически в зависимости от преодоленного расстояния.
Отследить маршрут курьера можно не только по яркому брендированному рюкзаку, но и на карте приложения в реальном времени.
Для новых пользователей приложения Glovo действуют условия реферальной программы, по которой каждый сможет получить бонус в 40 грн.
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