Glovo начал работу в тринадцатом городе в Украине

Испанский сервис быстрой курьерской доставки Glovo начал работу в Житомире – тринадцатом городе в Украине.

В Житомире в зону покрытия сервиса вошла центральная часть города – от проспекта Независимости на севере до реки Тетерев на юге.

Жители Житомира смогут выбирать в приложении из 8 баблов.

Что предлагают:

Опция “Рестораны” – заказать ее любимое блюдо на ужин, а потом можно выбрать что-то сладенькое из бабла “Выпечка и десерты”.

Опция «Супермаркет», позволяющая заблаговременно позаботиться о необходимых товарах для дома.

Опция «Аптека» – можно не выходить на улицу в снежную погоду за медикаментами или витаминами. Актуальную стоимость доставки можно проверить на иконках заведений в нужных баблах.

Стоимость такой доставки рассчитывается автоматически в зависимости от преодоленного расстояния.

Отследить маршрут курьера можно не только по яркому брендированному рюкзаку, но и на карте приложения в реальном времени.

Для новых пользователей приложения Glovo действуют условия реферальной программы, по которой каждый сможет получить бонус в 40 грн.

Справка Finance.ua:

Glovo появился в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Запорожье, Николаеве, Чернигове и Полтаве.