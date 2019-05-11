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День финансов: лучшие банки и банковские продукты, планы на запуск 5G в Украине, вопрос повторной национализации ПриватБанка

День финансов: лучшие банки и банковские продукты, планы на запуск 5G в Украине, вопрос повторной национализации ПриватБанка

В среду, 15 мая, состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019. За первые места боролись 28 банков нашей страны. В номинациях победили:

«Лучший кредит наличными»банк ПУМБ с кредитом «ВСЕЯСНО».

«Лучшая кредитная карта mass» – карта от monobank.

«Лучшая кредитная карта VIP» – карта от ПриватБанка.

«Банкиром года» признан Председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

«Самым технологичным банком» признан Ощадбанк.

«Лучший Интернет банк»Приват24 от ПриватБанка.

О других важных новостях дня:

ПриватБанк могут национализировать во второй раз. Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявляет, что если суд решит аннулировать решение 2016 года, то Нацбанк будет настаивать на повторной национализации ПриватБанка. По ее словам, отмена национализации приведет к остановке программы сотрудничества с МВФ на 3,9 млрд долларов и подорвет доверие инвесторов.

Автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что автосообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть к концу следующего года. По его словам, следующим этапом будет строительство линии метро на Троещину.

В Киеве планируют повысить тарифы на воду. Киевводоканал планирует в 2020 году повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение. Для жителей многоэтажных домов тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотводу планируется повысить до 27,49 грн за 1 куб. м.

5G в Украине. В НКРСИ заявляют, что запуск 5G возможен уже со следующего года. Сейчас анализируются частоты, которые могут быть использованы. Для подготовки ко внедрению нового поколения связи в первую очередь нужно договориться с вещателями и военными об условиях перехода с частотного диапазона в более низкие диапазоны.

По материалам Finance.UA
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