Карта ПриватБанка признана лучшей кредиткой для VIP

В среду, 15 мая, в столичном клубе D.Fleur состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.

FinAwards 2019 – это ежегодная профессиональная премия, которая присуждается руководителям розничного бизнеса, маркетинга и топ-менеджерам банков за особые достижения в развитии различных продуктов, внедрении технологий и клиентских сервисов. Учредители премии – сайты Finance.ua и Минфин.

На FinAwards 2019 за первые места в 15 номинациях боролось 28 банков нашей страны.

Среди прочего на мероприятии была определена и «Лучшая кредитная карта VIP». В этой номинации принимали участие банковские карты класса gold, platinum, infinite, world, рассчитанные на состоятельных клиентов, желающих подчеркнуть свой особый статус, с установленным кредитным лимитом (не овердрафт) от 50 000 гривен, позволяющие клиентам пользоваться средствами банка в рамках установленного лимита.

По мнению авторитетного жюри, победителем номинации «Лучшая кредитная карта VIP» стала карта от ПриватБанка.



(слева направо) Оксана Мокану, руководитель департамента по VIP обслуживанию ПриватБанка и Инга Андреева, генеральный директор представительства Masterсard Europe в Украине.

Справка Finance.ua:

Услуги для владельцев премиальных карт World Black Edition от ПриватБанка:

Беззалоговый кредитный лимит до 200 000 грн со льготным периодом.

Туристический консьерж, связанный с организацией путешествий или командировок: от поиска авиабилетов и планирования маршрута к организации и полного сопровождения Вашего путешествия (билеты, отели, экскурсии и т.д.).

Программа поддержки детей, которые собираются на учебу за границу:

Услуги для владельцев премиальных карт World Black Edition от Mastercard.

Услуги для владельцев премиальных карт World Black Edition от Mastercard. Бесплатные аэропорт-сервисы от Mastercard в Украине — услуга Fast Line на вылет и прилет, бизнес-зал в зоне международных рейсов в аэропорту «Борисполь», а также бизнес-центр West в зоне международных рейсов в аэропорту «Жуляны» (Киев).

Бизнес-залы Mastercard в Европе — бесплатный доступ к бизнес-залов в 6 европейских городах: Будапешт, Бухарест, Вена, Прага, Тбилиси, Батуми.

Программа LoungeKey – Ваша премиальная карта World Black Edition является пропуском в 888 залов повышенной комфортности по всему миру.

Программа вознаграждений Mastercard – начисление баллов за покупки за границей по карточкам Mastercard.

Как рассказала корреспонденту Finance.ua Оксана Мокану, руководитель департамента по VIP обслуживанию ПриватБанка, банк не ощущает оттока VIP-клиентов даже не смотря на непростую экономическую ситуацию в стране.

«Наши клиенты прежде всего ориентируются на сервисы и на гарантию выполнения этих сервисов. А мы эти гарантии подтверждаем ежедневно. Мы наоборот видим прирост клиентов, особенно по картам, которые выпущены в 2017 году – World Black Edition», – отмечает руководитель департамента по VIP обслуживанию ПриватБанка.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитным картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредитной карты, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно подобрать кредитную карту: