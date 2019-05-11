Карта ПриватБанка признана лучшей кредиткой для VIP

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В среду, 15 мая, в столичном клубе D.Fleur состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.
FinAwards 2019 – это ежегодная профессиональная премия, которая присуждается руководителям розничного бизнеса, маркетинга и топ-менеджерам банков за особые достижения в развитии различных продуктов, внедрении технологий и клиентских сервисов. Учредители премии – сайты Finance.ua и Минфин.
На FinAwards 2019 за первые места в 15 номинациях боролось 28 банков нашей страны.
Среди прочего на мероприятии была определена и «Лучшая кредитная карта VIP». В этой номинации принимали участие банковские карты класса gold, platinum, infinite, world, рассчитанные на состоятельных клиентов, желающих подчеркнуть свой особый статус, с установленным кредитным лимитом (не овердрафт) от 50 000 гривен, позволяющие клиентам пользоваться средствами банка в рамках установленного лимита.
По мнению авторитетного жюри, победителем номинации «Лучшая кредитная карта VIP» стала карта от ПриватБанка.
(слева направо) Оксана Мокану, руководитель департамента по VIP обслуживанию ПриватБанка и Инга Андреева, генеральный директор представительства Masterсard Europe в Украине.
Услуги для владельцев премиальных карт World Black Edition от ПриватБанка:
Как рассказала корреспонденту Finance.ua Оксана Мокану, руководитель департамента по VIP обслуживанию ПриватБанка, банк не ощущает оттока VIP-клиентов даже не смотря на непростую экономическую ситуацию в стране.
«Наши клиенты прежде всего ориентируются на сервисы и на гарантию выполнения этих сервисов. А мы эти гарантии подтверждаем ежедневно. Мы наоборот видим прирост клиентов, особенно по картам, которые выпущены в 2017 году – World Black Edition», – отмечает руководитель департамента по VIP обслуживанию ПриватБанка.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитным картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредитной карты, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно подобрать кредитную карту:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украину вернулся Коломойский5 ч. назад - 2008 8
Отрицательное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза (таблица)6 ч. назад - 937 8
Коболев об остановке транзита: потеряем весь прошлогодний рост ВВП3 ч. назад - 1092 7
Земля в Украине может стоить от $3000 до $15 000 за гектар - экспертВчера, 21:30 - 892 6
Как уехать на работу в Исландию10.09.2017, 10:00 - 15747 6
ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсии за март (инфографика)Вчера, 19:40 - 20783
Кто из заробитчан может получить иностранную пенсиюВчера, 21:00 - 8382 1
Примерно 70% украинцев могут стать банкротами: экономист оценил новый закон (инфографика)Вчера, 19:20 - 3401 1
"Тотальная перезагрузка": Гройсман анонсировал перемены в налоговой и таможнеВчера, 16:00 - 3250
📌 Карты, с которыми выгодно покупать и продавать валюту онлайн5 ч. назад - 2268
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)Вчера, 15:10 - 434
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 1777
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 758
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2753 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2064