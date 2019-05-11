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Приват24 завоевал еще одну награду

В среду, 15 мая, в столичном клубе D.Fleur состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.

FinAwards 2019 – это ежегодная профессиональная премия, которая присуждается руководителям розничного бизнеса, маркетинга и топ-менеджерам банков за особые достижения в развитии различных продуктов внедрении технологии и клиентских сервисов. Учредители премии – сайты Finance.ua и Минфин.

На FinAwards 2019 за первые места в 15 номинациях боролись 28 банков нашей страны. Среди прочего на мероприятии был определен и «Лучший Интернет банк».

В этой номинации принимали участие банки, предоставляющие клиентам – физическим лицам возможность дистанционного обслуживания on-line в Интернет с помощью технологии интернет-банк.

При этом система банка должна поддерживать такой минимальный набор функций: управление лимитами по карте, контроль остатков по текущим счетам, оформление депозита, оплата коммунальных услуг, перевод средств на счета в других банках.

Бронзу в этой номинации получил Ощадбанк. Второе место разделили сразу два банка: Альфа-Банк и Укрсибббанк. Но вот уже второй год подряд пользователи и экспертное жюри отдают первое место в этой номинации Приват24 от ПриватБанка.

Приват24, как и прежде, предоставляет самый большой спектр функций. Здесь есть и простые переводы на карту, и коммуналка, и бюджетные платежи. Разработчики изрядно постарались, удовлетворив потребности даже самых требовательных клиентов.

Более того, все функции Приват24 найти очень просто и быстро. А сам интернет-банкинг — работает как часы. Услугами пользуются более 6,3 млн человек.


Руководитель направления электронной коммерции ПриватБанка Кристина Кармазина

На вопрос, на какие основные категории интернет-банкинга ПриватБанка делали акцент в этом году, руководитель направления электронной коммерции Кристина Кармазина ответила: «Мы интегрировали Топливные карты на Android, и, самое важное, мы полностью переписали Приват24 и сделали Приват24 бета-версию для тестирования клиентами».

В банке говорят, что запуск нового Приват24 уже не за горами.

По материалам Finance.UA
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