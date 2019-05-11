0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 388 0

В Киеве планируют повысить тарифы на воду

В Киеве планируют повысить тарифы на воду

ЗАО «АК «Киевводоканал» намерен осуществить повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2020 год.

Об этом сообщается на сайте Киевводоканала.

Читайте также: Что делать, если вместо горячей воды – холодная или нет счетчика

“АО «АК «Киевводоканал» информирует потребителей о намерении осуществить повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2020 год”, – говорится в сообщении.

  • Предложения ЗАО «АК «Киевводоканал» по установлению на 2020 год тарифов следующие:
  • Установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 25,13 грн за 1 куб. м, из них:

- 14,04 грн за 1 куб. м водоснабжение;
- 11,09 грн за 1 куб. м водоотвод;

  • Установить для жителей многоэтажных домов тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотводу (с использованием внутридомовых систем) в размере 27,49 грн, из них:

- 15,35 грн за 1 куб. м водоснабжение;
- 12,14 грн за 1 куб. м водоотвод.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.