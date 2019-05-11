В Киеве планируют повысить тарифы на воду

ЗАО «АК «Киевводоканал» намерен осуществить повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2020 год.

Об этом сообщается на сайте Киевводоканала.

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“АО «АК «Киевводоканал» информирует потребителей о намерении осуществить повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2020 год”, – говорится в сообщении.

Предложения ЗАО «АК «Киевводоканал» по установлению на 2020 год тарифов следующие:

Установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 25,13 грн за 1 куб. м, из них:

- 14,04 грн за 1 куб. м водоснабжение;

- 11,09 грн за 1 куб. м водоотвод;

Установить для жителей многоэтажных домов тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотводу (с использованием внутридомовых систем) в размере 27,49 грн, из них:

- 15,35 грн за 1 куб. м водоснабжение;

- 12,14 грн за 1 куб. м водоотвод.