НБУ может национализировать Приватбанк во второй раз - Рожкова

Национальный банк будет настаивать на повторной национализации Приватбанка, если суд решит аннулировать решение 2016 года.

Об этом в интервью Reuters сообщила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

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Рожкова заявила, что отмена национализации приведет к остановке программы сотрудничества с МВФ на 3,9 млрд долларов и подорвет доверие инвесторов.

По ее словам, отмена национализации также изменит механизм, с помощью которого государство влило в банк 155 млрд гривен (5,88 млрд долларов), чтобы спасти его от неплатежеспособности.

“Тогда банк останется без капитала. Мы как регулятор примем решение в соответствии с законом: статья 56 закона говорит нам, что мы должны объявить такой банк неплатежеспособным”, – сказала Рожкова.

“Это будет означать или ликвидации банка, или возвращение его в государственную собственность”, – сообщила заместитель главы НБУ.

При этом Рожкова добавила, что лучшим вариантом было бы возвращение банка государству, учитывая его роль в экономике.

Справка Finance.ua

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.