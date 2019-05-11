НБУ может национализировать Приватбанк во второй раз - Рожкова

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Национальный банк будет настаивать на повторной национализации Приватбанка, если суд решит аннулировать решение 2016 года.
Об этом в интервью Reuters сообщила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
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Рожкова заявила, что отмена национализации приведет к остановке программы сотрудничества с МВФ на 3,9 млрд долларов и подорвет доверие инвесторов.
По ее словам, отмена национализации также изменит механизм, с помощью которого государство влило в банк 155 млрд гривен (5,88 млрд долларов), чтобы спасти его от неплатежеспособности.
“Тогда банк останется без капитала. Мы как регулятор примем решение в соответствии с законом: статья 56 закона говорит нам, что мы должны объявить такой банк неплатежеспособным”, – сказала Рожкова.
“Это будет означать или ликвидации банка, или возвращение его в государственную собственность”, – сообщила заместитель главы НБУ.
При этом Рожкова добавила, что лучшим вариантом было бы возвращение банка государству, учитывая его роль в экономике.
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