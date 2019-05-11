Кличко рассказал, когда откроется автосообщение через Подольско-Воскресенский мост

Автосообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть к концу следующего года.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала “Прямой”.

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“Наша задача – к концу следующего года запустить автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Жители Троещины ждут этого”, – сказал Кличко.

По его словам, следующим этапом будет строительство линии метро на Троещину.

Также в течение ближайших двух лет в столице планируется завершить строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии метрополитена – “Мостицкая” и “Проспект Правды”.

Отвечая на вопрос ведущего, Кличко отметил, что на Шулявском путепроводе строительные работы продолжаются по графику.

“Работы по возведению Шулявского моста продолжаются по графику. Наши планы – до конца этого года открыть движение транспорта по новому Шулявскому путепроводу”, – сказал Кличко.