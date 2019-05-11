Определен лучший кредит наличными в Украине – FinAwards 2019

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В среду, 15 мая, в столичном клубе D.Fleur состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.
FinAwards 2019 – это ежегодная профессиональная премия, которая присуждается руководителям розничного бизнеса, маркетинга и топ-менеджерам банков за особые достижения в развитии различных продуктов, внедрении технологий и клиентских сервисов. Учредители премии – сайты Finance.ua и Минфин.
На FinAwards 2019 за первые места в 15 номинациях боролось 28 банков нашей страны.
Среди прочего на мероприятии был определен и «Лучший кредит наличными». В данной номинации принимали участие кредиты для физических лиц на любые цели, которые могут быть оформлены новым клиентам (не действующим клиентам банка) без справки о доходах на сумму от 10 000 гривен, с выдачей наличными или на текущий/карточный счет клиента.
По мнению экспертного жюри, победителем в номинации «Лучший кредит наличными» стал банк ПУМБ с кредитом «ВСЕЯСНО». 🔥
Награда в руках Дмитрия Полищука, директора департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ
Справка Finance.ua:
Условия Кредита ПУМБ – “ВСЕЯСНО”:
Отметим, что подробнее про кредит «ВСЕЯСНО», а также про другие кредиты банков Украины, вы всегда сможете узнать на портале Finance.ua:
Победитель также поделился с Finance.ua планами.
«Мы развиваем не только кредитование наличными. К примеру, уже в июне в наших планах запустить абсолютно новую карту для выплат. Я думаю, что она будет не похожа ни на что. Дождитесь начала июня, мы сделаем большой анонс. Будет очень интересный продукт», – рассказал нам Дмитрий Полищук, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ.
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