Определен лучший кредит наличными в Украине – FinAwards 2019

В среду, 15 мая, в столичном клубе D.Fleur состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.

FinAwards 2019 – это ежегодная профессиональная премия, которая присуждается руководителям розничного бизнеса, маркетинга и топ-менеджерам банков за особые достижения в развитии различных продуктов, внедрении технологий и клиентских сервисов. Учредители премии – сайты Finance.ua и Минфин.

На FinAwards 2019 за первые места в 15 номинациях боролось 28 банков нашей страны.

Среди прочего на мероприятии был определен и «Лучший кредит наличными». В данной номинации принимали участие кредиты для физических лиц на любые цели, которые могут быть оформлены новым клиентам (не действующим клиентам банка) без справки о доходах на сумму от 10 000 гривен, с выдачей наличными или на текущий/карточный счет клиента.

По мнению экспертного жюри, победителем в номинации «Лучший кредит наличными» стал банк ПУМБ с кредитом «ВСЕЯСНО». 🔥



Награда в руках Дмитрия Полищука, директора департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ

Справка Finance.ua:

Условия Кредита ПУМБ – “ВСЕЯСНО”:

Платить только 2,26 грн в день.

Без страховки.

Без разовой комиссии.

Кредит до 200 000 грн.

Годовая комиссия 0,01%.

Отметим, что подробнее про кредит «ВСЕЯСНО», а также про другие кредиты банков Украины, вы всегда сможете узнать на портале Finance.ua:

Победитель также поделился с Finance.ua планами.

«Мы развиваем не только кредитование наличными. К примеру, уже в июне в наших планах запустить абсолютно новую карту для выплат. Я думаю, что она будет не похожа ни на что. Дождитесь начала июня, мы сделаем большой анонс. Будет очень интересный продукт», – рассказал нам Дмитрий Полищук, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ.