В поиске кредитной карты? На FinAwards 2019 определили лучшую

В среду, 15 мая, в столичном клубе D.Fleur состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.

FinAwards 2019 – это ежегодная профессиональная премия, которая присуждается руководителям розничного бизнеса, маркетинга и топ-менеджерам банков за особые достижения в развитии различных продуктов, внедрении технологий и клиентских сервисов. Учредители премии – сайты Finance.ua и Минфин.

На FinAwards 2019 за первые места в 15 номинациях боролось 28 банков нашей страны.

Среди прочего на мероприятии была определена и «Лучшая кредитная карта mass». В этой номинации принимали участие банковские карты класса classic или standart с установленным кредитным лимитом (не овердрафт), позволяющие клиентам пользоваться средствами банка в рамках установленного лимита.

Важное условие для карт: кредитная карта может быть оформлена любому новому клиенту (не являющемуся действующим клиентом банка) без справки о доходах.

Победителем номинации «Лучшая кредитная карта mass» стала карта от monobank.



Юлия Акуленко, заместитель Председателя Правления monobank получает награду из рук Инги Андреевой, генерального директора представительства Masterсard Europe в Украине (справа).

Справка Finance.ua:

Условия карты monobank:

Льготный период – до 62 дней.

Процентная ставка – 3,2.

Пополнение – бесплатно.

Процент на остаток -10%.

Отметим, что подробнее про кредитную карту monobank, а также про другие кредитные карты банков Украины, вы всегда сможете узнать на портале Finance.ua:

«В прошлом году мы выиграли в номинации «Необанк». Тогда у нас было всего несколько тысяч клиентов. Мы мечтали о миллионе. И мечты сбываются! Спустя год monobank – самый быстро растущий необанк в мире. И у нас уже миллион клиентов. И мы получаем награду за лучшую кредитную карту mass», – говорит Юлия Акуленко, заместитель Председателя Правления monobank.

На вопрос, какие еще карты для особых категорий населения (студенты, военные, пенсионеры) планирует выпустить monobank, Юлия ответила: «Наш банк – это банк для клиентов со смартфонами. Сейчас смартфоны не только у молодежи. Уже один секрет, один спойлер есть. Вскоре у нас будет карта для детей. Ее выпуск планируем уже к первому сентября — надо успеть к школе».