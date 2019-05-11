Назван банкир года по версии FinAwards 2019

В среду, 15 мая, в столичном клубе D.Fleur состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.

FinAwards 2019 – это ежегодная профессиональная премия, которая присуждается руководителям розничного бизнеса, маркетинга и Топ-менеджерам банков за особые достижения в развитии различных продуктов внедрении технологии и клиентских сервисов. Учредители премии сайты Finance.ua и Минфин.

На FinAwards 2019 за первые места в 15 номинациях боролось 28 банков нашей страны. Среди прочего на мероприятии определили и победителя в номинации «Лучший банкир года».

В номинации принимали участие ТОП-менеджеры банков (Председатели Правлений или Заместители Председателей Правлений) под чьим руководством банк достиг значительных качественных показателей в развитии банка в целом. Это может быть: прирост валюты баланса, рост количества клиентов, высокая рентабельность, хороший финансовый результат, успешные сделки по слиянию банков, расширение каналов обслуживания клиентов. Важное условие — возможность проверки достижений с помощью открытых источников информации.

Победителя определяли путем голосования жюри экспертов, других банков и пользователей сайта. По итогам голосования в пятерку лучших вошли Председатель Правления Ощадбанка Андрей Пышный, Председатель Правления Приватбанка Петр Крумханзл, Председатель Правления Коммерческого индустриального банка Татьяна Путинцева и Председатель Правления Банка Конкорд Юрий Задоя.

Первое место и награда «Лучший банкир года» досталась Председателю правления ПУМБ Сергею Черненко.



Сергей Черненко, банкир года по версии FinAwards 2019

«Награда стала для меня сюрпризом. Но за ней стоят люди, их работа, мастерство, профессионализм. Это значит, что делаем все правильно. Мы проделали огромную работу в развитии бизнеса. Считаем ПУМБ лидером, в том числе, в сегменте корпоративного бизнеса. В рознице задаем темп во многих направлениях. Сделали многое, чтобы повысить технологичность банка, его инновационность, успешно развиваем сеть отделений. В этом году мы надеемся двигаться вперед, повышать качество сервиса и добиться новых наград», — заявил банкир.

Справка Finance.ua:

Сергей Черненко — закончил Донецкий национальный технический университет по специальности «Международные экономические отношения и менеджмент внешнеэкономической деятельности».

Начал работу в банке в 1997 году с должности специалиста Центрального управления оценки рисков.

В апреле 2011 года Сергей Черненко был назначен первым заместителем Председателя Правления, а в феврале 2012 года также занял должность финансового директора ( CFO ) ПУМБ .