Ощадбанк признан самым технологичным

В среду, 15 мая, в столичном клубе D.Fleur состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.

FinAwards 2019 – это ежегодная профессиональная премия, которая присуждается руководителям розничного бизнеса, маркетинга и топ-менеджерам банков за особые достижения в развитии различных продуктов, внедрении технологий и клиентских сервисов. Учредители премии — сайты Finance.ua и Минфин.

На FinAwards 2019 за первые места в 15 номинациях боролось 28 банков нашей страны.

Среди прочего на мероприятии определен и «Самый технологичный банк».

В номинации принимали участие банки, которые в 2018 -2019 годах реализовали проект/проекты по внедрению технических новаций, направленных на улучшение качества обслуживания розничных клиентов: повышают доступность к услугам банка, сокращают время операции, документооборот, количество визитов в отделение, расширяют возможности дистанционного обслуживания и т.д. Жюри оценивало проекты, которые банк реализовал за этот период, а не в целом технологичность компании.

Третье место досталось Monobank | Universal Bank – проекту. Награду получил Заместитель Председателя Правления — Юлия Акуленко с командой.

Второе место занял ПриватБанк с проектами: Apple Pay, PrivatPayBot по оплате товаров и услуг в Telegram без терминалов. Награду получала руководитель направления электронной коммерции ПриватБанк — Кристина Кармазина.

По итогам голосования «Самым технологичным банком» признан Ощадбанк. Награду получал Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции Ощадбанка.

Справка Finance.ua:

Наиболее значимые технологические проекты, представленные Ощадбанком:

Автоматизация телефонных обращений ( IVR -система);

Внедрение интернет каналов самообслуживания (on-line помощник на web сайте);

Чат-бот в Facebook и Telegram, on-line звонки с сайта;

Бесконтактная оплата картами;

Оплата в транспорте;

Благотворительность NFC Donation BOX с фондом “Таблеточки”;

Внедрение ApplePay.

Третье место досталось Monobank | Universal Bank – проекту. Награду получил Заместитель Председателя Правления — Юлия Акуленко с командой.

Второе место занял ПриватБанк с проектами: Apple Pay, PrivatPayBot по оплате товаров и услуг в Telegram без терминалов. Награду получала руководитель направления электронной коммерции ПриватБанк — Кристина Кармазина.