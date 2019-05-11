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Ощадбанк признан самым технологичным

Ощадбанк признан самым технологичным

В среду, 15 мая, в столичном клубе D.Fleur состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.

FinAwards 2019 – это ежегодная профессиональная премия, которая присуждается руководителям розничного бизнеса, маркетинга и топ-менеджерам банков за особые достижения в развитии различных продуктов, внедрении технологий и клиентских сервисов. Учредители премии — сайты Finance.ua и Минфин.

На FinAwards 2019 за первые места в 15 номинациях боролось 28 банков нашей страны.
Среди прочего на мероприятии определен и «Самый технологичный банк».

В номинации принимали участие банки, которые в 2018 -2019 годах реализовали проект/проекты по внедрению технических новаций, направленных на улучшение качества обслуживания розничных клиентов: повышают доступность к услугам банка, сокращают время операции, документооборот, количество визитов в отделение, расширяют возможности дистанционного обслуживания и т.д. Жюри оценивало проекты, которые банк реализовал за этот период, а не в целом технологичность компании.

Третье место досталось Monobank | Universal Bank – проекту. Награду получил Заместитель Председателя Правления — Юлия Акуленко с командой.

Второе место занял ПриватБанк с проектами: Apple Pay, PrivatPayBot по оплате товаров и услуг в Telegram без терминалов. Награду получала руководитель направления электронной коммерции ПриватБанк — Кристина Кармазина.

По итогам голосования «Самым технологичным банком» признан Ощадбанк. Награду получал Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции Ощадбанка.

Справка Finance.ua:

Наиболее значимые технологические проекты, представленные Ощадбанком:

  • Автоматизация телефонных обращений (IVR-система);
  • Внедрение интернет каналов самообслуживания (on-line помощник на web сайте);
  • Чат-бот в Facebook и Telegram, on-line звонки с сайта;
  • Бесконтактная оплата картами;
  • Оплата в транспорте;
  • Благотворительность NFC Donation BOX с фондом “Таблеточки”;
  • Внедрение ApplePay.

Третье место досталось Monobank | Universal Bank – проекту. Награду получил Заместитель Председателя Правления — Юлия Акуленко с командой.

Второе место занял ПриватБанк с проектами: Apple Pay, PrivatPayBot по оплате товаров и услуг в Telegram без терминалов. Награду получала руководитель направления электронной коммерции ПриватБанк — Кристина Кармазина.

По материалам Finance.UA
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