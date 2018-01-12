День финансов, 12 января: взлет курса, рост минимальных пенсий, электронная гривна от НБУ

Пятница, 12 января, была полностью связана с деньгами: бюджетом, долгами, валютой и даже новой формой гривны.
В НБУ объяснили, почему в Украине резко взлетели курс евро и доллара. По словам замглавы Нацбанка Олега Чурия, это сезонная ситуация, которая связана со спадом деловой активности аграриев, которые обеспечивают предложение валюты на межбанке. Отметим, что в пятницу валютные торги на межбанке завершились на уровне 28,53 грн за доллар и 34,64 грн за евро.
Кстати, по словам управляющего директора Кредит Оптима банка, в Украину каждый день завозят по самолету с наличным долларом. По словам финансиста, еще до нового года украинцам хватало двух-трех самолетов в неделю. С чем это связано, можно узнать здесь.
Внешний экономический долг Украины составляет 83% ВВП. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Такие показатели глава правительства связывает со сменой власти в государстве и аннексией Крыма.
Кстати, тот же Гройсман считает коррупцию преувеличенной проблемой, и эта тема якобы используется врагами для дестабилизации государства. Кроме того, Гройсман отметил, что в значительном количестве сфер коррупция якобы уже побеждена.
Стало известно, кому повысят пенсии в 2018 году. Поскольку правительство запланировало дважды в этом году повысить прожиточный минимум, минимальные пенсии для всех украинцев вне зависимости от трудового стажа также вырастут два раза. Отметим, что на протяжении года минимальная пенсия вырастет как минимум на 124 грн.
Кстати, в 2018 изменения ждут не только пенсионеров. Если верить планам Минфина, в текущем году создадут Службу финансовых расследований, проведут реформу государственных банков, в число которых уже год входит крупнейший в стране ПриватБанк, и введут на законодательном уровне среднесрочное бюджетное планирование.
НБУ задумался о создании е-гривны. Регулятор уточняет, что е-гривна – это электронная форма национальной валюты, созданная на основе технологии блокчейн. “Речь идет о возможном введении электронной гривны, а не собственной криптовалюты”, – отметили в Нацбанке.
Кстати, Южная Корея, возможно, введет запрет на торговлю криптовалютой. Министерство юстиции Южной Кореи заявило, что планирует запретить торговлю криптовалютой в стране. Новый законопроект намерен ограничить операции с биткойном и альткойнами на южнокорейских криптобиржах.
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ. Как отмечает Bloomberg, выполнение Украиной решения Стокгольмского арбитража о возобновлении закупки природного газа на границе с Россией снизит доходы европейских поставщиков на 1,2 миллиарда долларов в 2018 году.
Кстати, WWF (Всемирный фонд дикой природы – ред.) призвал Меркель остановить строительство “Северного потока-2”. Авторы обращения призывают политиков не только дистанцироваться от строительства российского газопровода Nord Stream 2, но и назначить и провести независимую экологическую экспертизу этого проекта.
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