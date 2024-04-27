Как будет работать новый обмен файлами без интернета в WhatsApp — Finance.ua

Как будет работать новый обмен файлами без интернета в WhatsApp
Создатели WhatsApp работают над несколькими обновлениями для своей программы обмена сообщениями. В частности, речь идет о введении новой функции обмена файлами через локальную сеть.
Об этом пишет WABetaInfo.
Что об этом известно
Отмечается, что в бета-версии WhatsApp Android
2.24.9.22 раскрыт принцип ее работы.
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Известно, что обмен фотографиями, видео, документами и другими файлами с пользователями WhatsApp поблизости можно будет производить даже без сотовой связи или подключения к Wi-Fi.
Как это будет работать
Пользователям необходимо будет выбрать, хотят ли они быть видимыми для пользователей поблизости, чтобы делиться и получать файлы через локальную сеть.
Также пользователи смогут в любое время отозвать эти разрешения.
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И, как и в случае с сообщениями WhatsApp, обмен файлами имеет сквозное шифрование, а телефонные номера пользователей скрыты на протяжении всего процесса.
Напомним, компания Meta сейчас тестирует чатбот и фоторедактор на основе искусственного интеллекта в последних бета-версиях мессенджера WhatsApp.
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