Meta тестує низку функцій зі штучним інтелектом у WhatsApp — Finance.ua
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Meta тестує низку функцій зі штучним інтелектом у WhatsApp

Технології&Авто
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Meta тестує низку функцій зі штучним інтелектом у WhatsApp
Meta тестує низку функцій зі штучним інтелектом у WhatsApp
Компанія Meta нині тестує чатбот та фоторедактор на основі штучного інтелекту в останніх бета-версіях месенджера WhatsApp.
Про це повідомляє The Indian Express.
Зазначається, що у бета-версії додатку чатбот розташований у верхній панелі месенджера, і його можна використовувати, щоб ставити запитання та отримувати інформацію, не виходячи з програми.
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Подібним чином Meta також тестує функцію фоторедактора на основі штучного інтелекту в іншій бета-версії WhatsApp для Android (2.24.7.13). Ця функція дозволяє користувачам змінювати стиль і навіть фон своїх зображень.
Наразі більшість із цих функцій на основі штучного інтелекту все ще знаходяться на стадії розробки, і WhatsApp, ймовірно, представить їх одну за одною найближчими днями.
Очікується, що вони стануть доступними на всіх платформах WhatsApp.
Раніше в месенджері WhatsApp з’явилась нова функція, яка дозволяє користувачам в одному чаті закріплювати до трьох повідомлень у розмові.
За матеріалами:
Укрінформ
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