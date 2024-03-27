Meta тестує низку функцій зі штучним інтелектом у WhatsApp — Finance.ua

Meta тестує низку функцій зі штучним інтелектом у WhatsApp Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Meta тестує низку функцій зі штучним інтелектом у WhatsApp

Компанія Meta нині тестує чатбот та фоторедактор на основі штучного інтелекту в останніх бета-версіях месенджера WhatsApp.

Зазначається, що у бета-версії додатку чатбот розташований у верхній панелі месенджера, і його можна використовувати, щоб ставити запитання та отримувати інформацію, не виходячи з програми.

Читайте також WhatsApp отримав унікальну функцію конфіденційності

Подібним чином Meta також тестує функцію фоторедактора на основі штучного інтелекту в іншій бета-версії WhatsApp для Android (2.24.7.13). Ця функція дозволяє користувачам змінювати стиль і навіть фон своїх зображень.

Наразі більшість із цих функцій на основі штучного інтелекту все ще знаходяться на стадії розробки, і WhatsApp, ймовірно, представить їх одну за одною найближчими днями.

Очікується, що вони стануть доступними на всіх платформах WhatsApp.

Раніше в месенджері WhatsApp з’явилась нова функція, яка дозволяє користувачам в одному чаті закріплювати до трьох повідомлень у розмові.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.