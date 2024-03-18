WhatsApp отримав унікальну функцію конфіденційності — Finance.ua

WhatsApp отримав унікальну функцію конфіденційності
WhatsApp отримав безпекову функцію, якої не мають конкуренти, як Telegram і Signal. Месенджер тепер блокує спроби зробити скриншот під час перегляду профілю співрозмовника.
З останніми оновленнями WhatsApp на Android користувачі при спробі зробити скриншот зображення профілю контакту почали бачити повідомлення про помилку з текстом «Не можна зробити знімок екрана через обмеження програми», помітили журналісти Android Police.
Читайте також
Видання зазначає, що це оновлення вмикається самостійно і не обмежується конкретною збіркою програми. Це може свідчити про те, що ця функціональність розгортається через оновлення на стороні сервера і не прив’язана до конкретних версій програми.
9to5Google зауважує, що в деяких випадках користувачі не отримують застережливих повідомлень, але під час спроби зробити знімок екрана бачать порожнє тло замість профілю користувача.
Читайте також
Користувачі, як і раніше, за бажання можуть приховати зображення свого профілю в WhatsApp. Обрати, хто бачить аватарку, можна в розділі «Фото профілю» в налаштуваннях конфіденційності.
Блокуючи можливість робити знімки екрана зображень профілю в WhatsApp, Meta, ймовірно, прагне запобігти інцидентам, пов’язаним з видаванням себе за іншу особу та іншим проблемам щодо конфіденційності. Інші служби обміну повідомленнями, такі як Telegram і Signal, наразі не мають подібної функції.
Поділитися новиною