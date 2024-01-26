Користувачі WhatsApp на Android втратять безлімітне сховище для резервних копій повідомлень — Finance.ua
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Користувачі WhatsApp на Android втратять безлімітне сховище для резервних копій повідомлень

Технології&Авто
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Користувачі WhatsApp на Android втратять безлімітне сховище для резервних копій повідомлень
Користувачі WhatsApp на Android втратять безлімітне сховище для резервних копій повідомлень
Для власників смартфонів на Android збереження резервних копій повідомлень у WhatsApp перестане бути безлімітним.
Про це повідомляє WIRED.
На зміни слід очікувати цього року після того, як будуть внесені корективи у політику зберігання даних на Google Drive. Наразі Google пропонує 15 ГБ безплатного сховища для всіх користувачів, а клієнти, яким треба більше місця для своїх даних, можуть оплатити підписку на Google One.
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Раніше Meta і Google уклали угоду, згідно з якою резервні копії WhatsApp на Android не враховувалися до ліміту в 15 ГБ, але тепер ця угода закінчується.
З огляду на це, звичайні користувачі отримають сповіщення через WhatsApp або електронну пошту від Google про те, що ситуація зміниться. Це станеться за місяць до того, як зміни набудуть чинності.
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Ситуацію пов’язують зі зростаючою базою користувачів WhatsApp і поширенням повідомлень з великим обсягом даних, приміром, зображень з високою роздільною здатністю.
Найдешевший рівень Google One для особистих акаунтів починається від $2 на місяць або $20 на рік за доступ до 100 ГБ сховища для п’яти осіб.
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План на 200 ГБ для Google One коштує $30 на рік, а гігантський план на 2 ТБ — $100 на рік. Втім, варто слідкувати за потенційними пропозиціями, оскільки Google може запропонувати пробні версії новим користувачам у зв’язку зі зміною резервного копіювання у WhatsApp.
За матеріалами:
mezha.media
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