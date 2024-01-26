Користувачі WhatsApp на Android втратять безлімітне сховище для резервних копій повідомлень — Finance.ua

Користувачі WhatsApp на Android втратять безлімітне сховище для резервних копій повідомлень Сьогодні 01:36 — Технології&Авто

Користувачі WhatsApp на Android втратять безлімітне сховище для резервних копій повідомлень

Для власників смартфонів на Android збереження резервних копій повідомлень у WhatsApp перестане бути безлімітним.

Про це повідомляє WIRED

На зміни слід очікувати цього року після того, як будуть внесені корективи у політику зберігання даних на Google Drive. Наразі Google пропонує 15 ГБ безплатного сховища для всіх користувачів, а клієнти, яким треба більше місця для своїх даних, можуть оплатити підписку на Google One.

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Раніше Meta і Google уклали угоду, згідно з якою резервні копії WhatsApp на Android не враховувалися до ліміту в 15 ГБ, але тепер ця угода закінчується.

З огляду на це, звичайні користувачі отримають сповіщення через WhatsApp або електронну пошту від Google про те, що ситуація зміниться. Це станеться за місяць до того, як зміни набудуть чинності.

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Ситуацію пов’язують зі зростаючою базою користувачів WhatsApp і поширенням повідомлень з великим обсягом даних, приміром, зображень з високою роздільною здатністю.

Найдешевший рівень Google One для особистих акаунтів починається від $2 на місяць або $20 на рік за доступ до 100 ГБ сховища для п’яти осіб.

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План на 200 ГБ для Google One коштує $30 на рік, а гігантський план на 2 ТБ — $100 на рік. Втім, варто слідкувати за потенційними пропозиціями, оскільки Google може запропонувати пробні версії новим користувачам у зв’язку зі зміною резервного копіювання у WhatsApp.

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