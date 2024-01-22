WhatsApp тестує нову функцію для Android — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

WhatsApp тестує нову функцію для Android

Фондовий ринок
49
WhatsApp тестує нову функцію для Android
WhatsApp тестує нову функцію для Android
Месенджер WhatsApp тестує платформу обміну миттєвими повідомленнями для Android, яка дозволяє користувачам легко ділитися файлами з людьми поблизу без необхідності вводити номер телефону.
Про це повідомляє видання The Peninsula.
Користувачі зможуть ділитися файлами через додаток, відкривши спеціальне вікно для обміну файлами, яке відображає людей, які знаходяться поблизу. Він також містить параметри керування видимістю облікового запису для інших під час використання тієї ж функції.
WhatsApp підкреслив, що користувачі повинні самостійно відкрити вікно обміну файлами, а відправник вибере одержувача зі списку осіб, які знаходяться поблизу. Потім одержувач повинен перемістити свій телефон, щоб побачити запит на обмін файлами, та схвалити його.
Що стосується конфіденційності, процес передачі файлів буде безпечним, оскільки він захищений наскрізним шифруванням для захисту файлів і особистих даних.
Також у WhatsApp зазначили, що номери телефонів будуть приховані під час передачі файлів за допомогою цієї функції та не будуть видимі особам, не зареєстрованим у списку контактів.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.