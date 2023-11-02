WhatsApp запустив функцію групових дзвінків із підключенням понад 30 учасників — Finance.ua

WhatsApp запустив функцію групових дзвінків із підключенням понад 30 учасників 02.11.2023, 01:23 — Технології&Авто

WhatsApp запустив функцію групових дзвінків із підключенням понад 30 учасників

У месенджері WhatsApp з’явилася можливість здійснювати групові дзвінки із 31 людиною одночасно.

Про це повідомляє Phone Arena

Встановивши останнє оновлення 23.21.72 для iOS в додатку App Store, користувачі тепер зможуть підключити до 31 людини перед тим, як розпочати груповий виклик.

Зазначається, що у минулому WhatsApp вже дозволяв користувачам проводити групові дзвінки з групою до 31 учасника, але тоді користувачі на початку могли обрати лише 15 контактів. Решту учасників доводилося додавати окремо.

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Тепер, з останніми оновленнями, користувачі зможуть розпочати груповий дзвінок відразу із 31 учасником.

Очікується, що користувачі Android найближчим часом також зможуть користуватися цією новою функцією від WhatsApp.

Укрінформ За матеріалами:

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